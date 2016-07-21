CHP mitingine ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP'nin 24 Temmuz'da Taksim Meyda'nında yapmayı planladığı 'Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi' göz önünde tutularak ücretsiz ulaşımın 24 Temmuz saat 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ezgi Çapa’nın haberine göre, CHP'nin önerisiyle İBB meclisine taşınan öneri AK Parti grubunun da desteği ile oybirliği ile kabul edildi. Teklifi okuyan AK Parti grup başkanvekili Temel Başalan, CHP'nin Taksim mitingi nedeniyle vatandaşların ulaşımının ücretsiz sağlanması için sürenin uzatılmasına karar verildiğini ilan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), darbe karşıtı protestolara katılmak isteyen halkın meydanlara ulaşabilmesi için 22 Temmuz saat 23:59'a kadar ücretsiz olduğunu ilan etmişti.