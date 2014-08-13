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Politika

CHP'li Koç'tan İnce'ye: Kılıçdaroğlu'nu grup başkanvekili sıfatıyla eleştiremezsin

CHP Sözcüsü Haluk Koç, muhalif vekillerin kurultay çağrısı hakkında açıklama yaptı

13 Ağustos 2014 17:37

CHP Sözcüsü Haluk Koç, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilen Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu konusunda sert eleştirilerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ve aralarında Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın da olduğu muhalif vekillere sert yanıt verdi. Koç, ''Genel Başkanı eleştirecekseniz bunu grup başkan vekili sıfatıyla yapamazsınız'' dedi.

Muharrem İnce, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin, "Ortada büyük bir hezimet var, hala susmak ve 'başarılıyız' demek yakışmıyor. Bu durumu kabullenemeyiz, geçiştiremeyiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Emine Ülker Tarhan da dün bir grup milletvekili ile düzenlediği basın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyerek kurultay çağrısında bulunmuştu.

 

'Grup Başkanvekili sıfatıyla eleştiremezsiniz'

 

Bugün bir basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Haluk Koç'un muhalif vekillere yanıtı sert oldu.

Koç, ''Genel Başkanı eleştirecekseniz bunu grup başkan vekili sıfatıyla yapamazsınız. Başından engel olup sonrasında siyasi çalışmalara katılmayan arkadaşların mutlaka direnç güçleri vardır. Önce onları toplasınlar. Biz de bunu değerlendiririz'' dedi.

 

Toplantıya Muharrem İnce katılmadı

 

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Parti genel merkezinde saat 11.00’de başlayan toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlubaşkanlık ediyor. Toplantıya CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce katılmadı

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