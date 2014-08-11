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Politika

'Ortada büyük bir hezimet var, susmak ve başarılıyız demek yakışmıyor'

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, 'Bu kötü sonucu öngördüm, uyardım' sözlerini kullandı

11 Ağustos 2014 22:43

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, seçim sonuçlarıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Ortada büyük bir hezimet var, hala susmak ve başarılıyız demek yakışmıyor. Bu durumu kabullenemeyiz, geçiştiremeyiz" dedi.

CHP Yalova milletvekili ve Grup Başkanvekili Muharrem İnce, seçim sonuçlarına dair partisine çok sert eleştiriler yöneltti.


İsim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

 

İnce, twitter hesabından takipçilerine yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının büyük bir hezimet’ olarak nitelendirirken, dün gece yapılan MYK toplantısında, sonuçların başarısız olmadığını söylediği belirtilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na da isim vermeden tepki göstererek, “Hala susmak ve başarılıyız demek yakışmıyor. Bu durumu kabullenemeyiz, geçiştiremeyiz” dedi.

Muharrem İnce, “Seçim sürecinde ter döken il-ilçe başkanlarımıza, yöneticilerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, üyelerimize, gönüllülerimize teşekkürler” diyerek başladığı değerlendirmelerine şöyle devam etti.

1- Ortada büyük bir hezimet var, hala susmak ve başarılıyız demek yakışmıyor. Bu durumu kabullenemeyiz, geçiştiremeyiz.

2-Yurttaşlarımızın umutsuzluğa sürüklenmesini ve partimin eriyip gitmesini seyretmeyeceğim.

3- Bu kötü sonucu öngördüm, uyardım ama partime zarar vermemek için sustum ve seçimi kazanmak için çalıştım.

4- Atatürk'ü terk eden, emeği önemsemeyen, kuruluş felsefesinden uzaklaşan, solu yok sayıp çareyi sağda arayanlar CHP'de başarılı olamaz.

5- Şimdi hezimete kılıf bulma zamanı değil, çare olma zamanıdır.

 

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