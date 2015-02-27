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Politika

CHP'den ihraç edilen Süheyl Batum mahkeme kararıyla partiye döndü

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen Süheyl Batum, Ankara İdare Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandı

27 Şubat 2015 18:23

Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla CHP'den ihraç edilen Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum, açtığı davayı kazanarak CHP'ye geri döndü. Batum, partiye dönmesi ile yeniden CHP'nin Eskişehir'den milletvekili oldu. 

Batum,  CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu istifalarla partiyi sarsarak düzene sokacaklarını" sözünü söylediği ve Tarhan'a destek için kendisinin de istifa edeceği yönündeki söylemleri gerekçesiyle parti yönetiminden tepki almıştı.

Batum, ardından bu yöndeki açıklamaları üzerine CHP MYK tarafından 'partiyi kamuoyu önünde doğrudan tartışmaya açtığı ve parti bütünlüğünü sarsan tutum içine girdiği' iddiasıyla 'kesin ihraç istemiyle' disipline sevk edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Batum'un ifadesini aldı. Daha sonra CHP MYK tarafından disipline sevk edilen Batum, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun, partiden ihracına karar vermesi sonrasında Batum, bu kararın hukuka aykırı olduğunu ve ihraç için iptal davası açacağını belirtmişti. Batum, parti kararının eline ulaşması sonrasında konuyu yargıya taşıdı.

Batum'un, Ankara'da İdare Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandığı kaydedildi. CHP'den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilen Batum, açtığı davayı kazanarak böylelikle CHP'ye geri döndü. Batum, tekrardan CHP Eskişehir Milletvekili oldu.

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