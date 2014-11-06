CHP’de Süheyl Batum için disiplin işlemi başlatıldı

CHP tüzüğünün, ‘ivedi durumlarda‘ MYK’ya Disiplin Kurulu'na sevk yetkisi veren 68. Maddenin ‘e’ bendinin milletvekilleri için uygulanmayacağına ilişkin görüş ayrılıklarını oluşturuyor.



Söz konusu madde de ‘üye’ sıfatının milletvekillerini kapsamadığını savunan çok sayıda CHP’nin eski hukukçu milletvekili var.



Ancak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Bülent Tezcan, T24’e, 68. Maddenin partinin tüm üyelerini, belediye başkanından, milletvekiline kadar herkesi kapsadığını söyledi.



“Disiplin işlemi başlamıştır” diyen Tezcan, Yüksek Disiplin Kurulu’nun kendi takviminde toplanacağına işaret etti. “Örgütlü siyaset gönüllü esaret demektir” diyen Tezcan, Süheyl Batum’un açıklamalarının doğru olmadığına dikkat çekti.

Batum istifa edecek mi?

CHP kulislerinde, Prof. Süheyl Batum’un istifa etmeyeceği söyleniyor. Deniz Baykal ekibinden Nur Serter, Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın da istifaları beklenmiyor.

CHP MYK’nin, tüzüğün ‘Yetki’ başlıklı 68. Maddesinin ‘e’ bendi ile ‘ parti Suçları’ başlıklı 70 ‘a’ bendi şöyle.

68-e: İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurullarının önlemli olarak görevden derhal uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi disiplin kuruluna sevk edebilir.

70: Aşağıda yazılı olan tutum, davranış ve eylemler ile bunların

yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak ve övmek parti

suçudur. (19.11.2005 tarihli Kurultay kararı ile değişik)



A) Kesin Çıkarma Cezası Gerektiren Parti Suçları

a) Programa ve Tüzük kurallarına, kurultay ve yetkili organ

kararlarına aykırı davranmak,

b) Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle

bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak,

c) Parti kayıt ve defterlerini saklamak, görevi devir sırasında

bunları teslim etmemek,

d) Parti doğrultusuna ve temel ilkelere aykırı siyasal çalışmalara

ve eylemlere katkıda bulunmak,

e) Parti adaylarına karşı veya başka parti adaylarından yana açık

veya gizli çalışmak,

f ) Kurultay, kongre, grup ve meclis işlemlerinin, seçim

çalışmalarının yasa, tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun

olmasını engellemek, bozmak, bozdurmak amacı ile yetkili

organlara ve kişilere karşı Tüzüğe uygun itirazlar dışında her

türlü engelleyici davranışta bulunmak,

g) Partiye üye yazımı ve temsille ilgili kuralları çiğnemek, parti içi

seçimlere hile karıştırmak,

h) Parti çalışmalarında, özellikle kurultay ve kongrelerde üyelere

ve görevlilere eylemli saldırıda bulunmak, çalışmayı engellemek

veya önlemek.

