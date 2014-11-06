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Politika

CHP’de Süheyl Batum için disiplin işlemi başlatıldı

CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum'un kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin karar tartışma çıkardı

06 Kasım 2014 21:21

Hülya Karabağlı

CHP tüzüğünün, ‘ivedi durumlarda‘ MYK’ya Disiplin Kurulu'na sevk yetkisi veren 68. Maddenin ‘e’ bendinin milletvekilleri için uygulanmayacağına ilişkin görüş ayrılıklarını oluşturuyor.

Söz konusu madde de ‘üye’ sıfatının milletvekillerini kapsamadığını savunan çok sayıda CHP’nin eski hukukçu milletvekili var.

Ancak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Bülent Tezcan, T24’e, 68. Maddenin partinin tüm üyelerini, belediye başkanından, milletvekiline kadar herkesi kapsadığını söyledi.

“Disiplin işlemi başlamıştır” diyen Tezcan, Yüksek Disiplin Kurulu’nun kendi takviminde toplanacağına işaret etti. “Örgütlü siyaset gönüllü esaret demektir” diyen Tezcan, Süheyl Batum’un açıklamalarının doğru olmadığına dikkat çekti.

 

Batum istifa edecek mi?

 

CHP kulislerinde, Prof. Süheyl Batum’un istifa etmeyeceği söyleniyor. Deniz Baykal ekibinden Nur Serter, Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın da istifaları beklenmiyor.

 CHP MYK’nin, tüzüğün ‘Yetki’ başlıklı 68. Maddesinin ‘e’ bendi ile ‘ parti Suçları’ başlıklı 70 ‘a’ bendi şöyle.

68-e: İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurullarının önlemli olarak görevden derhal uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi disiplin kuruluna sevk edebilir.

70: Aşağıda yazılı olan tutum, davranış ve eylemler ile bunların
yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak ve övmek parti
suçudur. (19.11.2005 tarihli Kurultay kararı ile değişik)
 
A) Kesin Çıkarma Cezası Gerektiren Parti Suçları
a) Programa ve Tüzük kurallarına, kurultay ve yetkili organ
kararlarına aykırı davranmak,
b) Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle
bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak,

c) Parti kayıt ve defterlerini saklamak, görevi devir sırasında
bunları teslim etmemek,
d) Parti doğrultusuna ve temel ilkelere aykırı siyasal çalışmalara
ve eylemlere katkıda bulunmak,
e) Parti adaylarına karşı veya başka parti adaylarından yana açık
veya gizli çalışmak,
f ) Kurultay, kongre, grup ve meclis işlemlerinin, seçim
çalışmalarının yasa, tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun
olmasını engellemek, bozmak, bozdurmak amacı ile yetkili
organlara ve kişilere karşı Tüzüğe uygun itirazlar dışında her
türlü engelleyici davranışta bulunmak,
g) Partiye üye yazımı ve temsille ilgili kuralları çiğnemek, parti içi
seçimlere hile karıştırmak,
h) Parti çalışmalarında, özellikle kurultay ve kongrelerde üyelere
ve görevlilere eylemli saldırıda bulunmak, çalışmayı engellemek
veya önlemek.
 

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