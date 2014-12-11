Süheyl Batum CHP'den ihraç edildi

CHP MYK tarafından disipline sevk edilen Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından partiden ihraç edildi.

CHP MYK tarafından disipline sevk edilen Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından partiden ihraç edildi. Batum, ihraç kararına karşı her türlü hukuki yola başvuracağını söyledi.

Habertürk Gazetesi'nden Düzgün Karadaş'ın haberine göre, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın istifasının ardından yaptığı açıklamada 'bu istifalarla partiyi sarsarak düzene sokacaklarını' söylediği gerekçesiyle CHP MYK tarafından 'partiyi kamuoyu önünde doğrudan tartışmaya açtığı ve parti bütünlüğünü sarsan tutum içine girdiği' gerekçesiyle 'kesin ihraç istemiyle' disipline sevk edilen Batum hakkında karar verildi.

Dün toplanan CHP YDK, Batum'un savunmasını aldı. Yaklaşık 8 saat süren toplantıda oy çokluğuyla Batum'un partiden ihraç edilmesi kararı çıktı. Ancak kararın oybirliğine çevrilmesi eğilimi belirince açıklama bugüne bırakıldı.

Batum, YDK'da savunmasını yaptı

CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısına katılarak savunmasını yaptı. Başkanlığını Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın yaptığı CHP YDK, dün Batum hakkındaki ve gündemindeki diğer dosyaları görüşmek üzere toplandı. Batum da saat 11.00'da başlayan YDK toplantısına katılarak, sevkine ilişkin savunmasını verdi. Partiye gelişinde soruları yanıtlayan Batum, "savunmasında ne söyleyeceği" sorusu üzerine, "Ben düşünce özgürlüğünü falan savunmayacağım, herhalde Cumhuriyeti kuran partide düşüncemizi savunamayacak durumdaysak, kötü bir şeydir" dedi. Hukuku da savunmayacağını aktaran Batum, "Sadece bu süreci bu şekilde açanların, neden açtıklarını bir kez de oradaki hukukçu arkadaşlarla paylaşacağım" ifadesini kullandı. Batum, "İhraç kararının çıkacağına inanıyor musunuz" sorusunu da "Yok. Bu sürecin buraya neden geldiğini arkadaşlara soracağım. Yoksa 'parti iyi gitmiyor' diyen insanlar ihraç edilecek olsa çok zor olurdu. Hem de CHP'ye yakışmazdı. Bakalım göreceğiz" diye konuştu. Batum daha sonra savunmasını yapmak üzere YDK toplantısının yapıldığı kata çıktı. Toplantıda 2,5 saat kalan Batum, partiden ayrılışında ise toplantının bir " sohbet havasında" geçtiğini söyledi.

Batum, "Kendileriyle de konuştum, ben daha sonra ayrıntılı açıklama yapacağım" ifadesini kullandı.