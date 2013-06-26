CHP'den ifade özgürlüğü için kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Meclis Başkanlığı'na suduğunu kanun teklifinde, Terörle Mücadele ve Ceza kanunlarındaki ifade özgürlüğünü engelleyici maddelerin kaldrılmasını önerdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun 'terör örgütlerinin şiddet içeren açıklamalarını basanlar veya yayınlayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmünün ve Türk Ceza Kanunu'nun 'suçu ve suçluyu övme' ve 'Türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ile "halkı askerlikten soğutma" başlıklı maddelerin kaldırılmasını içeren teklifte, 'ifade özgürlüğünün eksiksiz sağlanması için bu düzenleme yapılmalıdır' denildi.