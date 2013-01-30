Muharrem İnce'den Sezgin Tanrıkulu'na: Böbürlenirim, ben gerçek CHP'liyim

CHP Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Ben CHP'de ev sahibiyim" sözlerine "Kimse böbürlenmesin, herkes ev sahibi" karşılığını veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'na yanıt verdi. İnce, "Ben böbürlenirim. Ben gerçek CHP'liyim" dedi.

Yalova'da esnafı ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun kendisine yönelik yaptığı eleştiriye cevap verdi.

’Herkes CHP ’nin ev sahibidir, kimse böbürlenerek ben ev sahibiyim diyemez’ diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamalarını eleştiren Muharrem İnce, "Kendini misafir hissedenler alınganlık gösterir. Bugün bu partide olanlar, bazıları, bir kısmı yarın bu parti zor duruma düştüğünde yine çekip gideceklerdir. Bundan eminim ben" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''(Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu) Misafir hisseden ondan alınganlık gösterir. Kendini ev sahibi gibi gören benim söylediğimden hiç de rahatsızlık duymaz. Demek ki arkadaşımız kendini misafir hissediyor ki rahatsızlık duymuş'' dedi.

İnce, partililerle Yalova merkezdeki kahvehaneleri gezdi.

Ziyaretleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, önceki gün yaptığı, ''Ben CHP'de misafir değilim, CHP'nin ev sahibiyim. Kendini misafir hisseden varsa gitsin, onlar istifa etsin'' yönündeki açıklamasına, ''Herkes CHP'de ev sahibidir, kimse böbürlenerek 'ben ev sahibiyim' diyemez'' diyerek cevap veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun sözlerini değerlendirdi.

Parti içi konuları medya yoluyla konuşmayı doğru bulmadığını belirten İnce, şöyle konuştu:

''Öncelikle çikolata imalatıyla parti içi konular halka açık alanlarda yapılmaz. Medya üzerinden partiyi tartışmak adetim değildir. Ama bana laf söylendiğinde de karşılığını veririm. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ben niye böbürlenmeyecekmişim CHP'li olmaktan. Ben 15 yaşındayken 1979 ara seçimlerinde samanlığın duvarına yazdığım yazı bugün halen duruyorsa ve hayatımın bütün kesitlerinde hep CHP'li olarak görev yapmışsam, bu partinin gençlik kollarından, ilçe, il yönetimine, il başkanlığına ve doğup büyüdüğüm şehirden 3 dönemdir milletvekili olmuşsam ben nasıl böbürlenmeyim.''

'Çocıkluğumdan beri CHP'liyim'

Muharrem İnce, CHP'de uzun bir geçmişinin olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

''Bu parti baraja takıldığında 1999'da, 18 Nisan'da, 5 gün sonra 23 Nisan'da tek başıma o çelengi koymaya gittiğimde ağladığım günleri ben hatırlıyorum. O gün pek çok insan CHP'li değildi. Ben bu partiye milletvekili olmak için seçimden önce gelip üye olmuş biri değilim. Ben çocukluğumdan beri bu partideyim.

Bu partiye hizmet ettim, bu partiye verdim emeğimi, bu parti de bana verdi gereğini. Fazlasıyla verdi. 3 dönem milletvekili yaptı beni. Niye böbürlenmeyecekmişim. Ben böbürlenirim. Ben gerçek CHP'liyim. Yarın başına kötü bir şey geldiğinde bu partinin bugün ortalıkta olanlar yarın çekip gidecekler, eminim.

Ama yarın Muharrem İnce buradır. Sandık görevlisi de ilçe başkanı da il başkanı da olur. Onun için alınacak bir şey yok. Misafir hisseden ondan alınganlık gösterir. Kendini ev sahibi gibi gören benim söylediğimden hiç de rahatsızlık duymaz. Demek ki arkadaşımız kendini misafir hissediyor ki rahatsızlık duymuş.''