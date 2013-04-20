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Politika

Sezgin Tanrıkulu: Kürtçe bilen doktorlar istihdam edilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, parti içinde tartışma yaratacak bir adım attı. Tanrıkulu, hastanelerde Kürtçe ve Arapça bilen personel ihtiyacını öngören yazılı soru önergesi hazırladı

20 Nisan 2013 23:32

CHP içinde BDP ile temasta olan isimlerin başında gelen Tanrıkulu, Kürtçe bilen doktor ihtiyacını öngören yazılı soru önergesinde kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Tanrıkulu, "Türkiye'de çatışmasızlık döneminin sonlanması ve siyasi, toplumsal barışın tesisi için atılması gereken somut adımlar var.

 

'Türkiye artık zaman kaybetmek istemiyor'

 

Gerek yasal düzlemde gerekse uygulamada gerçekleştirilmesi gereken düzenlemeler, sürecin ilerleyip ilerlememesini önemli ölçüde belirleyecektir.

Türkiye toplumu artık daha fazla zaman kaybetmek ve küçük hesaplarla belirlenmiş taktiksel hedeflerin peşinden sürüklenmek istemiyor. Kalıcı bir barışın tesisi, demokratik bir Türkiye'nin inşası için elzemdir" dedi.

 

'Hastanelerde, Kürtçe ve Arapça bieln personel istihdamı yapılmalı'

 

Tanrıkulu, bur çerçevede hastanelerde Kürtçe ve Arapça bilen personel istihdam edilmesi gerekliliğini vurgularken, ayrıca tıp öğrencilerinin Kürtçe başta olmak üzere Türkiye'de konuşulan dilleri öğrenebilmesi için fakülte bünyesinde proje geliştirilmesini talep etti.


Tanrıkulu, güneydoğu için verdiği Meclis araştırma önergelerinde de, bölgede altyapı sorunlarına ek olarak dil sorunu yaşandığını belirterek, "Diyarbakır ve bölgede Türkçe dışında başta Kürtçe olmak üzere Arapça gibi dilleri konuşabilen sağlık çalışanlarının istihdamı teşvik edilmelidir" dedi.

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