CHP'den Halk Bankası'na erken denetim talebi

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

TBMM KİT Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Haydar Akad ve Mevlüt Dudu, yolsuzluk soruşturması kapsamında Genel Müdürü tutuklanan Türkiye Halk Bankası’nın daha fazla zarar görmemesi için Komisyon’daki denetim çalışmalarının öne alınmasını talep ettiler.

Kocaeli Milletvekili Haydar Akad ve Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı’na yaptıkları başvuruda, denetimi Komisyonca yapılan Türkiye Halk Bankası’nın Genel Müdürü’nün, 17 Aralık 2013 tarihinden bu yana süren “yolsuzluk operasyonu” kapsamında tutuklandığı hatırlatılarak, gerek yazılı, gerekse görsel basında Banka ile ilgili birçok iddianın yer aldığı belirtildi.

Banka, finansal açmaza sürükleniyor

Bu durumun, hisselerinin yüzde 51,1’inin Özelleştirme İdaresi’ne ait olması, yüzde 48,9’unun da halka açık ya da bir diğer ifadeyle Borsa’da işlem görmesi nedeniyle hem Bankayı hem de yatırımcıları olumsuz etkilediği kaydedilen başvuruda “Bankanın hisseleri değer kaybetmekte, yerli-yersiz hakkındaki iddiaların sürmesi Bankayı hak etmediği bir finansal açmaza sürüklemektedir” denildi. Başvuruda, şu görüşler dile getirildi:

Sorumlular ortaya çıkarılmalı

“Bu nedenle, Sayıştay Raporunun da gönderildiği dikkate alınarak, Türkiye Halk Bankası’nın 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin denetim çalışmalarının öne alınarak bir an önce tamamlanması; mali, hukuki, teknik her hususun değerlendirileceği bu çalışmanın süratle bitirilmesi, bir kamu bankası niteliğini haiz Türkiye Halk Bankası’nın daha fazla yıpranmasını önlemek üzere alınacak tedbirlerin gözden geçirilmesi zaruret arz etmektedir. Türkiye Halk Bankası’nın içinde bulunduğu durumun biran önce aydınlığa kavuşturulması ve eğer bir usulsüzlük var ise sorumlularının ortaya çıkarılması açısından TBMM KİT Komisyonunun denetim görevini yerine getirmesi gerekmektedir.”