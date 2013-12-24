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CHP'li Erdoğdu: BDDK, SPK, Merkez Bankası ve Halk Bankası suç işliyor

Yolsuzluk operasyonunu için kurulan CHP kriz masasının başkanı Aykut Erdoğdu, 'ekonomi kötüye gider, borsa düşer gibi tehditlerle soruşturma rehin alınmaya çalışılıyor' dedi

24 Aralık 2013 17:32

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili açıklamalar yapan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK), Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Halkbank yönetiminin suç işlediğini söyledi. CHP'de yolsuzluk soruşturmasını takipe tmek için kurulan kriz masasının başkanı Erdoğdu, “Ekonomi kötüye gider, kur yükselir, borsa düşer gibi tehditlerle soruşturma rehin alınmaya çalışılıyor” dedi.

Erdoğdu yaptığı açıklamada, BDDK, SPK, Merkez Bankası ve Halkbank yönetiminin ayrı ayrı yaptığı açıklamalarda, “herhangi bir banka hakkında yapılan haber ve yayınlarda güven ve itibarı zedeleyici yayınlardan özenle kaçınılmasını”, “resmi makamlarca onaylanmamış bilgi, haber, yorum ve değerlendirmelerden sakınılmasını” istediğini kaydederek şunları söyledi:

“Finansal piyasalarda istikrarın sağlanması bahanesiyle yolsuzluk soruşturması rehin alınmaya çalışılıyor. Tüm bunlar, yürütülen soruşturma ile ilgili tehdit ve aklama içerikli açıklamalar, yargıyı etkileme suçudur. BDDK’nın asıl görevi, bütün bu olayları önlemek ve bu olanlara fırsat vermeden zamanında yapacağı denetimlerle ortaya çıkarmaktır. BDDK bu denetim görevini gereğince yerine getirmeyi ihmal ettiği gibi adil yargıyı etkilemek amacıyla yaptığı açıklamalarla yargıyı rehin alarak etkilemeye çalışmaktadır.”

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde ayakkabı kutuları içinde bulunan 4,5 milyon dolarla ilgili savcıya verdiği ifadede, "O paralar okul yapmak için toplanan bağışlar" dediğine işaret eden Erdoğdu şöyle devam etti:

“İmam hatip liselerini yapmak devletin görevidir. Kutular içinde bulunmuş çalıntı paralarla imam hatip lisesi yapılacağını söylemek, bu okullarda okuyan öğrencilere büyük bir hakarettir. Devletin imam hatip lisesi yapmak için onların kara parasına ihtiyacı yoktur.”

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