BDDK ve SPK'dan uyarı: Bankacılık sektörüne zarar veriliyor



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili açıklama geldi.

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, bankalara yönelik güven kırıcı ve itibar sarsıcı yayınların özensizce yapılmasının Türk bankacılık sektörüne zarar verdiği bildirildi.

BDDK, güven ve istikrar ortamını bozarak, bankacılık sektörüne yönelik haksız ve kastı aşan değerlendirmelere yol açan, yayın yapan kişi ve kurumlar hakkında işlem başlatılacağını duyurdu.

SPK ise, operasyona adı karışan bir banka hakkında yapılan yanıltıcı açıklamaların, piyasalara zarar verebileceği uyarısında bulundu.