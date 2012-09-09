CHP'den Genelkurmay'a ve Afyon Valisi'ne: Bu neyin kutlaması beyler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 89’uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir ziyareti sonrasında Genel Merkez binasında düzenlenen Parti Meclisi toplantısında konuştu. Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olmasından sonra Vali’nin Genelkurmay Başkanı’na kilim hediye etmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "25 ana kuzusu akıl dışı, izan dışı bir şekilde can verecek, bölgeye giden Genelkurmay Başkanı ve o ilin valisi hediyeleşecekler. Birbirlerini üstün başarılarından dolayı plaketle ödüllendirecekler. Siz neyin kutlamasını yapıyorsunuz beyler?" diye konuştu.

89 yıllık bir siyasi partiye sahip olmanın Türkiye için çok önemli bir kazanım olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"CHP’nin sahip olduğu en büyük hazine kuşaklarla birbirine aktarılan, birikim, görgü ve gelenektir. Büyük Türkiye Cumhuriyeti’ni adeta muz cumhuriyeti gibi yönetmeye kalkışanların bunu anlaması zor olabilir. Fakat yinede şu tespiti yapmak zorundayım; Türkiye görgüsünden, terbiyesinden ve birikiminden koparılmaya çalışılmaktadır. Sadece son birkaç haftada yaşanan vahim olayların bir benzerinin cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşmiş olabileceğine ihtimal vermiyorum. 25 ana kuzusu akıldışı, izan dışı bir şekilde can verecek, bölgeye giden Genelkurmay Başkanı ve o ilin valisi hem milletin gözünün içene baka baka halı, kilim verecekler. hediyeleşecekler. Birbirlerini üstün başarılarından dolayı plaketle ödüllendirecekler. Siz neyin kutlamasını yapıyorsunuz beyler ? Ben bu zihin bulanıklığını, akıl tutulmasını açıklayabilecek bir kelime bulamıyorum. Gerçekle, devlet terbiyesiyle, vicdan ile ilişkisini kesmiş bir iktidar dönemine bu ülke bugüne kadar hiç şahit olmamıştır. Tayyip Erdoğan’ın uygulayıcısı olduğu ve devletin valisine rol model olduğu sistemin ülkeyi getirdiği yer işte burasıdır."

Halkın Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili olarak bilgilendirilmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Özel’in "Her şey ortada" sözü üzerinden Başbakan Erdoğan’ı eleştirdi. Başbakan’a "Neden çıkıp bir açıklama yapmıyorsun?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Şehitler bu milletin şehitleri, hepimizin bilmeye hakkı var. Çık ve ne olup bittiğini açıkla. Fakat gerçekleri açıkla" diye seslendi.

Başbakan’ın Esad ile ilgili sözleri sinevizyonla izletildi

Parti Meclisi toplantısı sırasında Başbakan Erdoğan’ın Suriye hakkında referandum öncesi Gaziantep’te yaptığı açıklamalar sinevizyon gösterisi ile PM üyelerine yeniden izletildi. Başkaban Erdoğan’ın Esed’e ’Kardeşim’ diye seslendiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Aradan geçti 2 yıl. Dönüp sormayacak mı bu ülkenin halkı: Sayın Başbakan 2 yılda ne oldu? Bu söylemleri siz dile getirdiniz. Neden savaş noktasına geldik ? Belleklerimize kazınsın bu ifadeler. Bir ülkenin başbakanı 2 yıl içerisinde 180 derecelik bir dış politika izliyorsa, birbirinden farklı, taban tabana zıt, bu ülkenin halkına hesabını vermek zorundadır. Kaçak güreşmeye gerek yok, bağırıp çağırmaya da gerek yok, CHP’yi suçlamaya da gerek yok. Bir şey istiyoruz senden; Ne oldu da 2 yıl içinde kardeşin Esad kanlı bıçaklı düşmanın oldu ? Kim sana telkin etti ? Defalarca söyledik, Ortadoğu’da egemen güçlerin taşeronluğunu yapmak Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’na yakışmaz. Dış politikada çapsızlık, öngörüsüzlük, yalnızlık bizim kaldıracağımız bir şey değil. Düşman yaratıyorlar, onunla savaşıyorlar sonra da ’Neden CHP bize destek vermiyor?’ diyorlar. CHP’nin varlık nedeni barışı getirmektir, demokrasiyi getirmektir. Savaşa alkış tutmak CHP’nin de bu ülkenin yurtseverlerinde hamurunda yoktur."

‘Suriye politikası PKK’ya yaradı’

Ak Parti’nin Suriye politikasının El-Kaide militanlarına ve PKK terör örgütüne hizmet ettiğini savunan Kılıçdaroğlu, Başbakan’ın CHP’yi Baasçılık ile suçladığını söyleyerek "Esad’la kol kola giren, beraber tatil yapan, Esad’a kardeşim diyen Erdoğan. Esad Suriye’de ne yapıyorsa Recep Tayyip Erdoğan’da Türkiye’de aynısını yapıyor. Birbirlerinin kopyaları, örnek vereceğim; Esad özgürlükleri kısıtlıyor mu ? Türkiye’de de özgürlükleri Erdoğan kısıtlıyor. Esad medyaya sansür uyguluyor mu ? Türkiye’de de Erdoğan medyaya sansür uyguluyor. Esad yargıya talimat veriyor mu ? Türkiye’de de Başbakan Erdoğan veriyor. Esad muhalifleri hapse atıyor mu? Türkiye’de Erdoğan hapse atıyor. Esad güvenlik güçlerini halka karşı kullanıyor mu? Türkiye’de de Erdoğan güvenlik güçlerini halka karşı kullanıyor" dedi.

‘Terörün hedefinde Türkiye’nin birliği var’

Kılıçdaroğlu, Başbakan’ın Erdoğan’ın ’Terörün hedefinde Ak Parti var’ sözlerini sert bir şekilde eleştirerek, Başbakan’ın 30 yıllık terör soruna sığ bir biçimde baktığını iddia etti. Başbakan’a seslenerek terör örgütünün hedefinin Türkiye Cumhuriyeti’nin birliği ve bütünlüğü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Başbakan’ın bunu kavrayamadan başbakanlık koltuğunda oturmaması gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu "Başbakan bugün ülkenin en büyük medya patronu konumunda. Buna rağmen yönetimsizlik faciasını gizlemeye gücü yetmiyor. Türkiye tam bir kriz hali yaşıyor. İktidarsız zorbaların zulmü altında siyaseten tam bir felç hali yaşıyor. Ülkenin bütün yönetim kadrolarında hiyerarşik bir çapsızlık var. Koca bir devlet zihnen, fiziken ve akhakan iflas etmiş bir hükümet ve onun başındaki kifayetsiz bir muhterisin oyuncağı olmuş durumda" diye konuştu.

4+4+4 sistemi

Okulların 17 Eylül’de açılacağını hatırlatan Kılıçdaroğlu, 5 buçuk yaşında çocuğu olan ailelerin tedirgin olduklarını belirterek "Türkiye’ye 21. Yüzyıl’ı kaybettirmek için yapılan en büyük tezgahın uygulanma tarihidir 17 Eylül. Bizi 21’inci Yüzyıl’dan koparmak istiyorlar. 4+4+4 sistemine karşı direnecek, buna karşı duracak tek siyasi parti CHP’dir. Bu örtülü köleleşme oyununu da bozmak zorundayız" dedi.