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Org. Özel: Nezaketsizlik olmaması için Afyon Valisi'ne reaksiyon vermedim

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Afyonkarahisar Valiliği'ni ziyaretine ilişkin açıklama yaptı

08 Eylül 2012 15:29

Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel, Afyon Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun hediyeleri hakkında çıkan tartışmalardan dolayı üzüntü duyduğunu açıkladı. Org. Özel "Afyon Valisi'ne nezaketsizlik olmaması için reaksiyon vermedim'' açıklamasında bulundu.
 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Afyonkarahisar Valiliği'ni ziyaretine Anadolu Ajansı'na ilişkin açıklama yaptı.

Özel, açıklamasında, ''Sayın Vali'nin makam odasında sergilenen davranışın görüntülenmesi ve görüntünün Valilik sitesinde yayımlanması ve bu yayım üzerine medya kuruluşlarında yer alan yorumlar beni son derece rahatsız etmiş ve zaten var olan üzüntüme üzüntü katmıştır. Sayın Vali'nin şahsına ve makamına nezaketsizlik olmasın düşüncesiyle ani gelişen davranış karşısında herhangi bir reaksiyon gösteremedim'' ifadelerini kullandı.

25 askerin şehit olduğu patlama sonrası Afyon’a giden Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Afyon Valiliği'ni ziyaret etmiş, bu ziyarete ilişkin bilgi valilik sitesine konulmuştu. Sitede, açıklama ile birlikte sekiz kare fotoğraf da yer almıştı.

Genelkurmay Başkanı Özel’e sunulan hediyelerin listesi ve fotoğraflarının siteye konulması ile konu gündeme taşındı.

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