Org. Necdet Özel'in Afyon Valiliği'ne ziyaretini hangi gazete nasıl verdi?

Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel’in 25 askerin şehit olduğu Afyon’da Valiliğe gerçekleştirdiği ziyaret gazetelerde en çok tartışılan haber oldu. Afyon Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nun, Org. Necdet Özel’e Afyon mermerinden yapılmış satranç takımı, Bayat kilimi ve plaket hediye etmesi, Org. Özel’in de Vali Balkanlıoğlu’na plaket vermesi gazetelerde geniş yer buldu.

Hürriyet, Milliyet, Posta, Habertürk, Vatan, Radikal, Cumhuriyet, Akşam, Aydınlık, Sözcü ve Yurt gazetesi Valilik’te çekilen fotoğrafa anasayfalarında geniş yer verdi.

Org. Özel’in Vali Balkanlıoğlu’na gerçekleştirdiği ziyaret ve verilen hediyeler Sabah, Zaman, Yeni Şafak, Taraf, Star, Bugün, Takvim, Milli Gazete, Birgün, Evrensel, Ortadoğu, Yeniçağ, Güneş, Türkiye, Yeni Akit, Yeni Asya, Yeni Mesaj ve Milat gazetesinin anasayfasında yer bulamadı.

Hürriyet, Milliyet, Posta, Habertürk, Vatan, Radikal, Cumhuriyet, Akşam, Aydınlık, Sözcü ve Yurt gazetelerinde yer alan haber şöyle verildi:

Hürriyet – Bu neyin hediyesi

Genelkurmay Başkanı Özel’in 25 askerin şehit düştüğü kışlayı inceledikten sonra gittiği Afyonkarahisar Valiliği’nde ilginç sahneler yaşandı. Vali İrfan Balkanlıoğlu, Özel’e Afyon mermerinden yapılmış santranç takımı, el dokuması Bayat kilimi ve plaket verirken, Özel de Vali’ye plaket sundu. Bu fotoğraf Valiliğin sitesinde yer aldı.

Milliyet – Böylesi Hindistan’da Pakistan’da olmaz

25 şehidine ağlayan Türkiye, Afyon Valisi’nin Genelkurmay Başkanı’na kilim hediye edip, poz vermesine tepki gösterdi. Vali Balkanoğlu, Org. Özel’e önce Afyon mermerinden yapılmış satranç takımı verdi. Ardından el dokuması Bayat kilimi takdim etti. Görüşmeyi aktarırken “Sayın Özel manşetlere kızmış” dedi.

Posta – Devletin hali

Türkiye, Afyonkarahisar’da 3 gün önce şehit olan 25 Mehmetçik için ağlarken, Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel dün Afyonkarahisar Valiliği’ni ziyaret etti. Vali İrfan Balkanlıoğlu, Genelkurmay Başkanı’na el dokuması kilim, Afyon mermerinden satranç takımı hediye etti.

Habertürk – Kilim aldı, manşetlere kızdı

Org. Necdet Özel, kışladan sonra Afyon Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu ziyaret etti. Özel’e satranç, kilim hediye edip hatıra fotoğrafı da çektiren vali, “Genelkurmay Başkanı manşetlere kızmış” dedi.

Vatan – Ve bir büyük gaf

Afyon Valisi ve Genelkurmay Başkanı’nın 25 şehit verilmemiş rutin bir ziyaret gibi birbirlerine günün anısına plaket ve hediye vermesi büyük tepki çekti.

Radikal – ‘Her şey ortada’

Afyonkarahisar faciasında kamuoyu açıklama beklerken Genelkurmay Başkanı Özel’le Vali İrfan Balkanlıoğlu’nun ‘hediyeleşme’ fotoğrafları geldi. Özel’in sorulara kızarak “Her şey ortada” demesi de şaşırttı.

Cumhuriyet – Bu neyin hediyesi!

Afyonkarahisar Valisi Balkanlıoğlu’nun, Orgeneral Özel’i olağan bir ziyaretmiş gibi hediye yağmuruna tutuması büyük tepki çekti. AKP ‘normal’ bulurken, muhalefet üyeleri “Bu nasıl aymazlık. İnsanlar avı içinde kıvranırken böyle şey olur mu?” dedi.

Akşam – Paşa’ya 25 şehit anısı!

Orgeneral Necdet Özel, 25 askerin şehit düştüğü kışlaya gitti. Sorulara sertçe “Konuşmayacağım, her şey ortada” diyen komutan, Vali İrfan Balkanlıoğlu’nu ziyaret etti. “Özel manşetlere kızmış” diyen valinin taziyede “Afyon mermerinden satranç takımı ve Bayat kilimi” hediye etmesi şaşkınlık yarattı. Balkanlıoğlu sebebini açıkladı: Popüler kişilere lokum, sucuk sunup tanıtım yapıyoruz. Hayat devam ediyor. Acımız varken buna ara mı verelim? O zaman çay bile içirmeyelim.

Aydınlık – General Özel’den tuhaf açıklama: Her şey ortada

25 askerimizin şehit olduğu patlamayla ilgili Afyonkarahisar’da incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, “Konuşacak bir şey yok. Her şey ortada” dedi. Valilik’i ziyaret eden Necdet Özel’e, Vali İrfan Balkanlıoğlu’nun böylesi bir günde halı hediye etmesi tepkilere neden oldu.

Sözcü – Bu neyin hediyesi

25 şehit verdiğimiz Afyon’un Valisi, Özel Paşa’yı hediye yağmuruna tuttu. Türkiye’nin, çoğu üniversite öğrencisi 25 evladına ağladığı saatlerde Afyon Valisi Balkanlıoğlu misafir ağırlama derdine düşmüştü…

Yurt – BU VALİ AFYONLU!

Genelkurmay Başkanı Özel, patlamadan ancak 36 saat sonra Afyon’a gitti. Vali’nin karşıladığı Özel’e plaket, satranç takımı ve kilim hediye edildi! Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposuna patlamadan 36 saat sonra gitmesi tartışmalara neden olurken, bir de valinin işgüzarlığı Türkiye’yi çileden çıkardı. Vali İrfan Balkanlıoğlu’nun, Özel’in manşetlere kızdığını söylemesinin ardından hediye fotoğraflarının yayınlanması “şaka gibi” diye yorumlandı. Özel ise patlamayla ilgili “Her şey ortada” dedi.