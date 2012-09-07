25 şehit hatırası: Afyon Valisi’nden Genelkurmay Başkanı’na hediye!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Afyonkarahisar Valisi Balkanlıoğlu'nu ziyaret etti. Vali, Özel'e ziyaret sırasında satranç takımı, halı ve bir pilaket hediye etti. Daha sonra bu görüntüler valiliğin sitesinde yayımladı. 25 şehidin ardından gerçekleşen bu ziyarette Vali'nin tavrı sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Afyonkarahisar Valisi Balkanlıoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in cephanelikteki patlamayla ilgili manşetlere kızdığını söyledi.

NTV'ye konuşan Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "Özel manşetlere kızmış. Tahkikat en derin unsurlarına kadar sürüyor. Genelkurmay Başkanı kendi evlatlarını kaybetmiş olmaktan daha üzgündüler. Gereği yapılacak, sonucu kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

İhmal iddialarının araştırıldığını belirten Balkanlıoğlu, kışlanın taşınmasıyla ilgili konunun değerlendirildiğini belirtti.

Vali, şehit cenazelerinin pazar günü memleketlerine uğurlanacağını ifade etti.

Etrafa saçılan bombaların toplanmasıyla ilgili çalışmaların 4-5 güne tamamlanmasını beklediklerini belirten Vali Balkanlıoğlu, bazı evlerin tahliye edildiğini ancak köyün genelinin tahliyesinin gerçekleşmediğini sözlerine ekledi.

Vali'den Özel'e hediye

Afyonkarahisar Valiliği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in ziyaretinin ardından valilik internet sitesine ziyarette çekilen fotoğraflarla birlikte bir açıklama koydu.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Makam girişinde Valilik Şeref defterini imzalayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Vali İrfan Balkanlıoğlu’nu ziyaretinin anısına Genelkurmay Başkanlığı’nın bir plaketini takdim etti. Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Adem Huduti, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Mühimmat Depo Komutanı Tuğgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Şafak Karakoç’un da hazır bulunduğu ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, elim olay sonucu hayatını kaybeden askeri personellerin ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve tüm Türk Milletine başsağlığı ve sabırlar temennisinde bulundu."

Vali Balkanlıoğlu’nun ziyaret sonunda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e ziyaretinin anısına Afyon mermerinden yapılmış bir satranç takımı, el dokuması Bayat kilimi ve üzerinde Kurtuluş Savaşı’nın simgelerinden olan Utku Anıtı figürünün bulunduğu plaket takdim ettiği belirtildi.