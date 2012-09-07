Genelkurmay Başkanı: Konuşmayacağım, her şey ortada

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel mühimmat deposunda patlama meydana gelen birlikte incelemede bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Orgeneral Özel, soruları "Konuşmayacağım. Hiçbir şey konuşmayacağım. Ortada her şey" diyerek yanıtladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olduğu patlamanın meydana geldiği Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’nda incelemelerde bulundu.

Yanında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve askeri savcılar ile birlikte gelen Orgeneral Özel, yaklaşık 1.5 saat kışlada kaldı. Karargah önünden patlamanın meydana geldiği 2 nolu mühimmat deposuna yürüyerek giden Orgeneral Özel, olay yerine çok yakın bir noktada patlamayla ilgili askeri ilgililerden bilgi aldı.

Orgeneral Özel’in, yanındaki komutanlara sık sık sorular sorduğu ve vücut dilini kullandığı görüldü. Patlamanın olduğu yerden yine yürüyerek kışlayı dolaşarak karargah binasına gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, burada da brifing aldı.

Orgeneral Özel, kışladaki incelemelerinin ardından Afyonkarahisar Valiliği’ne geçti. Vali İrfan Balkanlıoğlu tarafından kapıda karşılanan Orgeneral Özel’in oldukça gergin olduğu gözlendi.

Gazetecilerin kışladaki incelemelerini sorması üzerine Orgeneral Özel, "Konuşmayacağım. Hiçbir şey konuşmayacağım. Ortada her şey" dedi.