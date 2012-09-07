T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay Başkanı: Konuşmayacağım, her şey ortada

Afyonkarahisar'da incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, gazetecilerin sorularını 'Konuşmayacağım. Hiçbir şey konuşmayacağım. Ortada her şey' sözleriyle cevapladı

07 Eylül 2012 16:11

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel mühimmat deposunda patlama meydana gelen birlikte incelemede bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Orgeneral Özel, soruları "Konuşmayacağım. Hiçbir şey konuşmayacağım. Ortada her şey" diyerek yanıtladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olduğu patlamanın meydana geldiği Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’nda incelemelerde bulundu.

Yanında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve askeri savcılar ile birlikte gelen Orgeneral Özel, yaklaşık 1.5 saat kışlada kaldı. Karargah önünden patlamanın meydana geldiği 2 nolu mühimmat deposuna yürüyerek giden Orgeneral Özel, olay yerine çok yakın bir noktada patlamayla ilgili askeri ilgililerden bilgi aldı.

Orgeneral Özel’in, yanındaki komutanlara sık sık sorular sorduğu ve vücut dilini kullandığı görüldü. Patlamanın olduğu yerden yine yürüyerek kışlayı dolaşarak karargah binasına gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, burada da brifing aldı.

Orgeneral Özel, kışladaki incelemelerinin ardından Afyonkarahisar Valiliği’ne geçti. Vali İrfan Balkanlıoğlu tarafından kapıda karşılanan Orgeneral Özel’in oldukça gergin olduğu gözlendi.

Gazetecilerin kışladaki incelemelerini sorması üzerine Orgeneral Özel, "Konuşmayacağım. Hiçbir şey konuşmayacağım. Ortada her şey" dedi.

ETİKETLER

Genelkurmay başkanınecdet özelafyonincelemepatlama

İlgili Haberler

Afyon'da cephanelikte patlama: 25 şehit, 9 asker yaralı

Afyonkarahisar'da mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 25 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Bomba uzmanından Afyonlulara uyarı

Emekli bomba uzmanı Kamuran Tan, Afyon Karahisar’daki patlama sonrasında Adapazarı’nda gazeteciler açıklama yaptı

Afyon'daki patlamada ölen askerlerin isimleri belli oldu

Emekli İstihkam Albayı Durmuş Türemen, “25 askerimizin şehit olduğu olay, eğer bir kasıt yoksa büyük bir cahillik ve ihmalin sonucudur.” dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24