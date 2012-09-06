Bomba uzmanından Afyonlulara uyarı

Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olduğu cephanelik patlamasıyla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 17 yıl bomba uzmanı olarak görev yapan Kamuran Tan el bombasının piminin çekilmeden patlama ihtimalinin yok denecek kadar az olduğunu söylerken, bölgede 2 kilometrelik alanın riskli olduğunu bölgede oturanların bulacakları yabancı cisimlere dokunmamaları uyarısında bulundu.

Tan patlayıcı maddelerin taşınması imhasının belli başlı kurallar çevçeresinde yapıldığını belirterek şunları söyledi: ‘’Patlayıcı madde depoları hassas bölgelerdir. Ülkemizde ve Dünya'da ne kadar önlem alınırsa alınsın böyle facialar yaşanıyor. Afyon'da ki mühimmat deposundaki olaya bakıldığında hassas ve sağır diye adlandırılan patlayıcılarla hazırlanmış fabrikasyon bombalar bulunuyor. El bombası, anti personel, antitank mayınları gibi. Bunların taşınması bulundurulması, depolandırılması ve nakilleri belirli kurallar çercevesinde yapılıyor. Patlayıcı madde depolarına herkes giremez. bu depolara az sayıda uzman, o işten anlayan görevliler girer. bu görevliler dahil konunun hassasiyetine hakim oldukları için ilk hatalarının son hataları olduklarını bildikleri ve hatanın telafisi olmayacağı için depoya girmeden önce vücuttaki statik elektriği topraklama yoluyla boşaltıp öyle girmek gerek. Bu bize içerideki patlayıcıların çok hasssas olduğunu, vücuddaki elektrile bile patlayabileceğini gösterir." İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 1983 ve 1998 yılları arasında bomba uzmanı olarak görev yapan Tan sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’