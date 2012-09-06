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Afyon'daki patlamada ölen askerlerin isimleri belli oldu

Emekli İstihkam Albayı Durmuş Türemen, “25 askerimizin şehit olduğu olay, eğer bir kasıt yoksa büyük bir cahillik ve ihmalin sonucudur.” dedi

06 Eylül 2012 22:31

Afyonkarahisar'da mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan ve yaralanan askerlerin kimlikleri belirlendi.

Patlamada şehit düşen askeri personelin kimlikleri şöyle:
 
Kd.Bçvş.Bedri Nayim (Erzurum)
Kd.Çvş. Murat Döğer (Kırıkkale)
Uzm.Çvş.Hüseyin Apaydın (Balıkesir)
Uzm.Çvş.Cüneyt Akkuş (Ordu)
Onbaşı Fatih Şalgam (Kastamonu)
Onbaşı Burak Kaplan (Çorum)
Onbaşı Emrah Aral (Manisa)
Onbaşı Emrah Kartal (Zonguldak)
Onbaşı Hayri Kaya (Gaziantep)
Onbaşı Emre Yıldırım (Nevşehir)
Onbaşı Ahmet Sandalcı (Kırıkkale)
Onbaşı Mehmet Emre Özer (Gaziantep)
Onbaşı Hüseyin Gökhan Eriç (Isparta)
Onbaşı Tolga Taştan (Bursa)
Onbaşı Ahmet Tosun (Adana)
Onbaşı Burak Ümit Gedik (Erzincan)
Onbaşı Onur Fikret Dülger (Trabzon)
Onbaşı Mücahit Coşkun (Zonguldak)
Onbaşı Barış Öztürk (Eskişehir)
Onbaşı Mehmet Emin Çağun (Iğdır)
Onbaşı Faruk Ergeç (Ankara)
Er Ayhan Kurtçu (Kastamonu)
Er Abdullah Tokgöz (Yozgat)
Er Bayram Uluer (Çorum)
 

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Afyonpatlamadaafyonda ölen askerlerin isimleri

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