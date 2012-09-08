Afyon Valisi: Hayat devam ediyor, o zaman acımız var diye çay bile içirmeyelim

Afyon Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e verdiği hediyeler hakkında "Genelkurmay Başkanımız çevresi olan bir insan. Bir yere o kilimi koysa, biri de 'Nereden aldınız' diye sorup Afyon'a gelip satın alsa fakir insanlar nasiplenecek. Emrivaki yapıp eline tutuşturmuşuz. Hayır mı diyecekti. Hayat devam ediyor. Bir acımız varken buna ara mı verelim?" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, kışladaki incelemesinin ardından Vali İrfan Balkanlıoğlu ile görüştü. Ziyaret sonrası valilik sitesine konulan fotoğraflar tartışma yarattı.

Sitede valinin Org. Özel'e takdim ettiği hediyelerin fotoğrafları ve bilgileri yer aldı. Sitede şu açıklama yer aldı: "Karşılıklı bilgi alış verişinin yapıldığı ziyarette Vali Balkanlıoğlu, Afyonkarahisar hakkında bilgiler verdiği Orgeneral Necdet Özel'e ziyaretinin anısına Afyon mermerinden yapılmış bir satranç takımı, el dokuması Bayat kilimi ve üzerinde Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinden olan Utku Anıtı figürünün bulunduğu plaket takdim etti."

Tepkilere anlam veremediğini söyleyen Vali İrfanlıoğlu yaşanan olayda acının tarifsiz olduğunu ancak hayatın da devam ettiğini belirterek hediye olayını Akşam gazetesine açıkladı.



Yoksula gelir kapısı



Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "Ziyaretimize gelen tanıtım potansiyeli olan popüler kişilere yöre halkına ekonomik katkı için lokum, sucuk gibi ürünlerden hediye ediyoruz. Amacımız tanıtım yapıp yöredeki yoksul insanlara gelir kapısı sağlamak. Genelkurmay Başkanı gibi popüler bir isim gelmiş. Küçük maddi değeri olmayan bir hediye verdik. Genelkurmay Başkanımız çevresi olan bir insan. Bir yere o kilimi koysa, biri de 'Nereden aldınız' diye sorup Afyon'a gelip satın alsa fakir insanlar nasiplenecek. Emrivaki yapıp eline tutuşturmuşuz. Hayır mı diyecekti. Hayat devam ediyor. Bir acımız varken buna ara mı verelim?" dedi.



Her şey ortada



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, patlamanın meydana geldiği mühimmat deposunun bulunduğu Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda incelemelerde bulundu.

Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ile patlamanın meydana geldiği kışlada 1 saat 50 dakika kaldı. Özel ardından valiliğe bu sırada gazetecilerin soruları üzerine 'Konuşmak istemiyorum. Her şey ortada' şeklinde cevap verdi.