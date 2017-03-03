CHP'den Almanya'ya tepki: Bozdağ'ın konuşmasını engellemek demokratik değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da yapacağı mitingin iptal edilmesine, CHP'den tepki geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Bir ülkenin bakanı kendi yurttaşlarına konuşmasını engellemek hiçbir demokratik teamüle uygun değildir. Almanya'nın bu tutumunu şiddetle kınıyorum" dedi.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'ya konuşan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Yurtdaşlarınımızla siyasetçilerin buluşması en meşru hakkımızdır.Bu engeli anlamakta zorluk çekiyoruz.Umut ediyoruz bu yanlışı kısa süre içerisinde düzeltirler. Alman makamlarına sesleniyorum; düzeltin bu yanlışı” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Bozdağ'ın konuşmacı olarak katılacağı Almanya'nın Gaggenau kentinde Perşembe akşamı düzenlenecek referandum etkinliği, Gaggenau Belediyesi tarafından iptal edildi.

Gaggenau Belediyesi'nin online sayfasında yayınlanan açıklamada, UETD'nin kuruluş kutlamaları nedeni ile kiralanan salondaki etkinliğe Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmacı olarak katılacağının ortaya çıkması ile etkinliğin yerel olmaktan çıkıp ulusal çapta ilgi çekmesi nedeni ile çok sayıda ziyaretçinin katılmasının beklendiği ve Bad Rotenfels kutlama salonu ile oradaki park yerlerinin, giriş ve çıkış yollarının yetersiz kalacağı bildirildi.

Açıklamada, "bu nedenlerle UETD'ye verilen Bad Rotenfels'deki toplantı salonunda etkinlik düzenleme izninin iptal edildiği” vurgulandı.

Zeybekci'ye salon yok

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin 5 Mart Pazar günü Köln'de katılacağı benzer etkinliğin salon izni alınmadığı için yapılamayacağı açıklandı.

Köln Büyükşehir Belediyesi, dün öğle saatlerinde Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) tarafından Köln'de planlanan etkinliğin yapılacağı salon için izin alınmadığını duyurdu.

Köln Büyükşehir Belediyesi'nin Basın Sözcüsü Gregor Timmer DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, kendilerine Ağustos 2016’da UETD tarafından 5 Mart 2017’de bir tiyatro etkinliği için Porz’daki belediye binasına ait salonu kiralamak üzere bir başvuru iletildiğini söyledi. Bu başvurunun ardından UETD’den aylarca salon talebiyle ilgili bir bilgi almadıklarını o nedenle herhangi bir kira sözleşmesi de yapılmadığını aktardı.

Sözcü Timmer, ancak dün (1 Mart 2017) UETD’nin Köln Belediyesi'ne etkinliğin içeriğinin değiştirildiğini bildirerek "Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili üst düzey bir konuşmacının da katılımıyla bir bilgilendirme toplantısına dönüştüğü" bilgisinin aktarıldığını söyledi. Georg Timmer, “Bizim Bakan'ın konuşmasını iptal etme gibi bir yetkimiz söz konusu değil, iptal ancak onu organize eden kurum tarafından yapılabilir. Biz sadece talep edilen toplantı salonunun istendiği üzere kendilerine kiralayabilmemizin söz konusu olmadığını UETD’ye ilettik” dedi. Timmer, “Burası özgür bir ülke, organizatörler toplantı için başka bir salon arayışına da girebilirler” diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) girişimiyle Köln Porz semtinde yaklaşık 400 kişilik bir salonda konuşma yapacağı bir etkinliğe katılması planlanıyordu.