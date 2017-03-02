Almanya, Adalet Bakanı Bozdağ ile Ekonomi Bakanı Zeybekci’ye miting izni ve salon vermedi

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’nın Gaggenau kentinde konuşmacı olarak katılacağı referandum etkinliği güvenlik ve altyapı gerekçesiyle belediye tarafından iptal edildi. Ayrıca, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya Köln’de katılacağı etkinlik için belediye salon vermedi.

Bozdağ'dan ilk açıklama

Bozdağ, ilk açıklamasında şunları söyledi:

Başka bir yerde toplantı yapabilir miyiz diye bir çalışma yaptılar, bu sefer polis oralarda toplantı yapılması konusunda engeller çıkardı. Bugün izinleri alınmış her türlü çalışması yapılmış bir buluşmayı yapma fırsatı bulamadık. Buradan özellikle ifade etmek isterim ki her defasında demokrasi, ifade hürriyeti üzerine konuşmalar yapan ve kendileri dışında herkesi bu konudaki eksiklikleriyle suçlayan Alman makamlarının Türk toplumunun bir toplantı yapmasına müsade etmemesi kabul edilebilir değil. Çok net bir şekilde söylüyorum, bu demokrasi ile izah edilemez. Bir bakanın kendisini ifade etmesine izin vermeyen bir demokrasi olabilir mi?

Bir toplumun toplantı yapmasına izin vermeyen bir demokrasi olabilir mi? Maalesef bugün bunu yaşadık ve gördük. Daha önce de bunun örneklerini gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız video konferans yoluyla Türk toplumuna konuşacaktı ifade edilmedi. Terörist başı Karayılan'ın Almanya'daki taraftarlarına ifade edilmesine izin verildi. Teröristlerin kendini ifade etme hakkı var ama demokratik bir ülkenin bir bakanının görüşlerini açıklamasına izin verilmiyor.

Toplantı iptal edilince ben de Alman Adalet Bakanı ile olan görüşmeyi iptal ettim.

Belediye iptal etti: Üst düzey konuşmacının katılacağı ortaya çıktı

DW Türkçe'nin haberine göre, Bozdağ'ın konuşmacı olarak katılacağı Almanya'nın Gaggenau kentinde Perşembe akşamı düzenlenecek referandum etkinliği, Gaggenau Belediyesi tarafından iptal edildi.

Gaggenau Belediyesi'nin online sayfasında yayınlanan açıklamada, UETD'nin kuruluş kutlamaları nedeni ile kiralanan salondaki etkinliğe Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmacı olarak katılacağının ortaya çıkması ile etkinliğin yerel olmaktan çıkıp ulusal çapta ilgi çekmesi nedeni ile çok sayıda ziyaretçinin katılmasının beklendiği ve Bad Rotenfels kutlama salonu ile oradaki park yerlerinin, giriş ve çıkış yollarının yetersiz kalacağı bildirildi.

Açıklamada, "bu nedenlerle UETD'ye verilen Bad Rotenfels'deki toplantı salonunda etkinlik düzenleme izninin iptal edildiği” vurgulandı.

Belediye Başkanı: Siyasi bir karar değil

Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer Perşembe günü yaptığı açıklamada, altyapı yetersizliğinden kaynaklanan güvenlik kaygıları gerekçesiyle etkinliğin iptal edildiğini söyledi. Belediye Başkanı Pfeiffer, bunun siyasi bir karar olmadığını vurgulayarak, Adalet Bakanı Bozdağ'ın bu etkinliğe katılmasının tartışma yaratması üzerine, etkinliğe toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtti. Başkan Pfeiffer, ayrıca bu kararın tamamen kendilerine ait olduğunu kaydetti.

Bad Rotenfels semtindeki toplantı salonu, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD'nin kuruluş kutlamaları kapsamında kiralanmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın etkinliğe konuşmacı olarak katılacağı Çarşamba günü duyurulmuştu.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın etkinliğine katılacak olması Almanya'da siyasetçilerin tepkisine yol açmıştı.

Tiyatro için kiralanmış

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin 5 Mart Pazar günü Köln'de katılacağı benzer etkinliğin salon izni alınmadığı için yapılamayacağı açıklandı.

Köln Büyükşehir Belediyesi, bugün öğle saatlerinde UETD tarafından Köln'de planlanan etkinliğin yapılacağı salon için izin alınmadığını duyurdu.

Köln Büyükşehir Belediyesi'nin Basın Sözcüsü Gregor Timmer DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, kendilerine Ağustos 2016’da UETD tarafından 5 Mart 2017’de bir tiyatro etkinliği için Porz’daki belediye binasına ait salonu kiralamak üzere bir başvuru iletildiğini söyledi. Bu başvurunun ardından UETD’den aylarca salon talebiyle ilgili bir bilgi almadıklarını o nedenle herhangi bir kira sözleşmesi de yapılmadığını aktardı.

Sözcü Timmer, ancak dün (1 Mart 2017) UETD’nin Köln Belediyesi'ne etkinliğin içeriğinin değiştirildiğini bildirerek "Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili üst düzey bir konuşmacının da katılımıyla bir bilgilendirme toplantısına dönüştüğü" bilgisinin aktarıldığını söyledi. Georg Timmer, “Bizim Bakan'ın konuşmasını iptal etme gibi bir yetkimiz söz konusu değil, iptal ancak onu organize eden kurum tarafından yapılabilir. Biz sadece talep edilen toplantı salonunun istendiği üzere kendilerine kiralayabilmemizin söz konusu olmadığını UETD’ye ilettik” dedi. Timmer, “Burası özgür bir ülke, organizatörler toplantı için başka bir salon arayışına da girebilirler” diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) girişimiyle Köln Porz semtinde yaklaşık 400 kişilik bir salonda konuşma yapacağı bir etkinliğe katılması planlanıyordu.