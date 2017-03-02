HDP'li Pir: Almanya'nın Bozdağ ve Zeybekci'ye izin vermemesinin gerekçesi…

Almanya'da Adalet Bakanı Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yapacağı toplantı ve mitingin iptal edildiği duyuruldu. HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, iptal sebeplerinin bakanların katılacağı toplantıyı düzenleyen organizatörlerin Alman makamlarına yalan ve yanlış beyanları olduğunu öne sürdü.

Pir, Bozdağ’ın yapacağı miting için organizatörlerin ilgili kişilere Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) bir toplantı yapacağını beyan ettiklerini, ancak Bakan Bozdağ'ın katılımının emniyet tarafından öğreninince iznin iptal edildiğini iddia etti.

Pir, Zeybekci’nin katılımıyla yapılacak olan toplantının da organizatörler tarafından ilgili kişilere ‘tiyatro’ olarak iletildiğini ancak bakan katılımlı bir toplantı olduğu öğrenilince salon izninin iptal edildiğini ileri sürdü.

Pir, ayrıca "Bu arada... Tiyatro organizasyonu aslında yalan beyan değildir" yorumunu yaptı.

Pir’in Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımlar şöyle:

Almanya'da Bozdağ'ın ve Zeybekci'nin mitinglerine izin verilmemesinin nedeni organizatörlerin yalan beyanlarıdır!..

Bozdağ'ın mitingi için bakanın geleceğini değil de UETD’in bir toplantı yapacağını beyan etmişler…Bugün bakanın katılımını öğrenen emniyet, düzeni sağlayacak hazırlıkta olmadığını ifade ederek izni haklı olarak iptal etmiştir...

Köln'de Zeybekci'nin katılacağı salon mitingi için de daha dün akşama kadar tiyatro organizasyonu olduğunu bildirmişler…

İşin aslı ortaya çıkınca Porz belediyesi salonunu haklı olarak vermemiş. Her iki iptalde suç beceriksiz ve yalancı organizatöründür!

Bu arada... Tiyatro organizasyonu aslında yalan beyan değildir :)