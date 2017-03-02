Alman Büyükelçi, Dışişleri'ne çağrıldı; Türkiye'den Almanya'ya nota!

Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann'ın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın perşembe akşamı Almanya’da katılacağı referandum etkinliğinin son anda iptal edilmesi ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı bildirildi. Bakanlıkta Avrupa ile ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay tarafından kabul edilen Erdmann’a Türkiye’nin protestosu hem sözlü hem de yazılı nota ile iletildi. Türkiye, iki bakanın toplantılarına izin verilmemesinin demokratik ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi ifade özgürlüğüne aykırı bir tutum olduğunu da vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Alman Büyükelçi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun talimatı ile perşembe akşamı Bakanlığa çağrıldı.

Alman Büyükelçi Erdmann’a Türk hükümetinin Bakan Bozdağ’ın programının iptaline neden olan gelişmelerden duyduğu rahatsızlık ve tepkilerin aktarıldığı bildirildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’nın Gaggenau kentinde perşembe akşamı konuşmacı olarak katılacağı referandum etkinliği son anda belediye tarafından iptal edilmişti. Gaggenau Belediyesi, etkinliğin yapılması planlanan salonun Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD'nin kuruluş kutlamaları nedeniyle kiralandığını, Bakan Bozdağ’ın katılacağının açıklanmasının ardından ulusal çapta yankı uyandıran bu etkinliğe gelmesi düşünülen katılımcı sayısına salon ve diğer altyapı kapasitesinin yetersiz kalacağını gerekçe göstererek etkinliğe saatler kala iznin iptal edildiğini bildirmişti.

Belediye Başkanı, kararın siyasi olmadığını ve tamamen kendilerine ait olduğunu vurgulamıştı.

Adalet Bakanı Bozdağ da iptal kararını sert bir dille eleştirmiş, "kabul edilir bir şey değil, demokrasi ve hukuk devleti ile bağdaşmıyor" diye konuşmuştu. Bakan ayrıca Alman mevkidaşı ile yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmişti.

Bakan Bozdağ’ın Almanya’da katılacağı etkinlik iptal edildi

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’nın Gaggenau kentinde konuşmacı olarak katılacağı referandum etkinliği güvenlik ve altyapı gerekçesiyle belediye tarafından iptal edildi.

Bozdağ'dan Almanya'ya sert tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya’da konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin son anda iptal edilmesini sert bir dille eleştirdi. Bozdağ, Alman mevkidaşı ile planlanan görüşmesini de iptal ettiğini duyurdu.