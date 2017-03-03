Almanya’nın Bozdağ ve Zeybekci kararına tepkiler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’nın Gaggenau kentinde konuşmacı olarak katılacağı referandum etkinliği güvenlik ve altyapı gerekçesiyle belediye tarafından iptal edildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de Almanya Köln’de katılacağı etkinlik için belediye salon vermedi. Karara hükümetten ve Cumhurbaşkanlığı'ndan tepkiler geldi.

Ömer Çelik: Berlin Duvarı inşa ediyorlar

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Böyle yaparak demokrasiler arasındaki köprüleri zedeliyorlar. Ve insanları birbirinden koparan ideolojik Berlin duvarları inşa ediyorlar" dedi.

Çelik’in Twitter’da paylaştığı mesajlar şöyle:

Almanya'da vatandaşlarımızla buluşma toplantılarının engellenmesi açık biçimde demokratik hakkın engellenmesidir.

Almanya ile demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve hürriyetler gibi ortak değerleri paylaşıyoruz. Bu değerlere saygı bekliyoruz.

Vatandaşlarımızın Türkiye'deki seçimlerde/halkoylamasında oy kullanma hakkı vardır ve bu nedenle demokratik sürecin doğal özneleridirler

Türkiye'deki demokratik çerçevede farklı tercihlerle ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmeleri de demokratik bir haktır.

Almanya'da pekçok siyasetçinin bu hakkı engellemeye çalışması ve bazı kurumların fiilen engellemesi kabul edilemez.

Vatandaşlarımızla buluşma toplantılarının engellemesi demokratik çerçeveden uzaklaşmadır. Bunun Avrupa demokrasilerinde olmaması gerekir

Böyle yaparak demokrasiler arasındaki köprüleri zedeliyorlar. Ve İnsanları birbirinden koparan ideolojik BERLİN DUVARLARI inşa ediyorlar

Türkiye'ye karşı demokrasi düşmanı aşırı sağın talepleri ile paralel uygulamalar görmek üzücüdür. Bunlar, Avrupa demokrasilerine yakışmaz

Avrupa'da ideolojik ve zihinsel yeni Berlin Duvarları inşa edenler, Avrupa demokrasilerine en büyük zararı verirler

Demokratik buluşmalar engellenirse, demokrasiye karşı coğrafi ve siyasi tel örgüler çekilmiş olur.

Göçmen düşmanı, anti-semitik, ırkçı ve İslamofobik siyasi akımlar aynı zamanda AB değerlerine de düşmanlar. Bunların, vatandaşlarımızla buluşmamamızı engelleme çağrılarına denk uygulamalar, Avrupa demokrasilerini yanlış ellere teslim etmektir..

Vatandaşlarımızla buluşmaları engelleyen bir ülkenin, bunun sonuçlarının demokratik değerleri zayıflatmak olduğunu görmesi gerekir.

Tüm dünyaya daha çok demokrasi çağrısı yapılması gereken bir dönemde en temel demokratik hakların engellemesi izah edilemez

Almanya'da alınan bu kararlar hür dünyanın değerlerine bağlı olanlar için yenilgi, ırkçılar için başarı olur

Vatandaşlarımızla buluşmaları engelleyen bu uygulamalardan vazgeçilmesini bekliyoruz. "Temel değerleri" hatırlatıyoruz…

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Kınıyorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter’dan paylaştığı mesajlarla karara tepki gösterdi. Kalın’ın mesajları şöyle:

Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’ın Almanya'da katılması planlanan etkinliğin sudan sebeplerle yasaklanmasını kınıyorum.

Her fırsatta Türkiye'ye demokrasi ve ifade özgürlüğü dersi vermeye çalışanların gerçek yüzü bu tür kararlarla açık şekilde ortaya çıkıyor.

Bu skandal kararın PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine kucak açan bir ülkede alınması Avrupa'nın geleceği açısından endişe vericidir.