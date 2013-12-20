CHP’den 4 bakana 'meşruiyetlerini yitirdiler' tavrı

CHP grubu, yolsuzluk iddialarında adı geçen AKP’li bakanlar Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar, Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış'a, “meşruiyetlerini yitirdikleri” gerekçesiyle yazılı soru önergesi verilmemesi kararı aldı.

TBMM CHP Grup Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen bakanların halen görevde bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Yolsuzluk iddiaları çerçevesinde son yaşanan süreçte isimleri geçen 4 AKP’li bakan halen görevlerine devam etmektedir. Meşruiyetlerini yitirmiş olan bu bakanların kendilerine yöneltilen soru önergelerine verecekleri yanıtların gerçekliğine de gölge düşmüştür. Bu iki nedenle adı yolsuzluk iddialarına karışan bakanlara sözlü ve yazılı soru önergesi verilmemesi uygun görülmüştür.”