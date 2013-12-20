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Savcılık yetkilileri: Bakanlarla ilgili fezleke değil ama ihbar belgesi gönderdik

Yolsuzluk ve rüşvet kapsamında başlayan soruşturmada ismi geçen 4 bakan hakkında savcılıkça Ankara’ya fezleke ya da ihbar gönderilip gönderilmediği muammaya dönüştü

20 Aralık 2013 13:44

Yolsuzluk  ve rüşvet kapsamında başlatılan soruşturmayı yürüten savcılık yetkilileri, 4 bakan hakkındaki belgeleri Adalet Bakanlığı’na gönderdiğini söyledi. Bakanlık ile belgelerin gidebileceği Meclis’in Başkanı Cemil Çiçek, ‘Bize gelen belge yok’ dedi.

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin olarak başlatılan  soruşturmada ismi geçen 4 bakan hakkında savcılıkça Ankara’ya fezleke ya da ihbar gönderilip gönderilmediği muammaya dönüştü. Savcılık yetkilileri, fezleke hazırlanamadığını ama ihbar niteliğindeki belgeleri Adalet Bakanlığı’na gönderdiklerini belirtti; Adalet Bakanlığı’ndan ise “bize gelen bir şey yok” açıklaması geldi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek de ne doğrudan ne de Adalet Bakanlığı aracılığıyla bakanlar hakkında TBMM’ye gelen dosya olmadığını açıkladı.

Ankara kulisleri, dün çocukları gözaltına alınan İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış hakkında yolsuzluk soruşturması kapsamında ele geçirilen deliller ve dokümanların Adalet Bakanlığı aracılığı ile TBMM’ye gönderildiği iddialarını konuştu.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, soruşturmayı yürüten savcılık yetkilileri de “Delil ve dokümanları ‘Gereğini yapması için’ Meclis’e gönderdik” dedi. Ancak, Adalet Bakanlığı’ndan böyle bir dosyanın kendilerine ulaşmadığı açıklaması geldi. Fezlekeye ilişkin dosya bilgilerinin UYAP aracılığıyla bakanlığa iletildiği iddia edilse de bakanlık bunu da yalanladı.

 

‘Benim bilmem gerekmiyor’

 

Meclis Başkanı Çiçek ise gazetecilerin operasyona ilişkin sorularına “bilgisi olmadığı” yanıtı verdi. Çiçek, fezlekeyle ilgili soruları şöyle yanıtladı:  “Şu an itibarıyla gelen fezleke yok ama yarın, öbür gün ne olur bilmiyorum.”

 

55 imza yeterli

 

Dosyalar TBMM’ye gelirse, başkanlık bunları Genel Kurul’un bilgisine sunacak. 55 imzayla soruşturma komisyonu kurulması için önerge verilebilecek. Önerge, 1 ay içerisinde Genel Kurul’da görüşülecek. Önerge adına ilk imza sahibi ardından şahısları adına üç milletvelinin konuşmasının ardından soruşturma açılması istenen bakan savunma yapacak. Konuşmaların ardından Genel Kurul’da gizli oyla soruşturma komisyonu kurulması hakkında karar verilecek. Ancak, TBMM Genel Kurulu’ndaki oy çoğunluğu dikkate alındığı, soruşturma komisyonu kurulup kurulmaması Ak Parti’nin tavrına bağlı olacak. AKP isterse soruşturma komisyonu kurulmasını engelleyebilecek.

 

Dosya numaraları belli iddiası

 

Bakan Zafer Çağlayan’ın 2012-50690 numaralı dosyası, ‘Kültür Sanat ve Tabiat Varlıkları Koruma’ kanununa aykırı davranmaktan, Bakan Egemen Bağış’ın 2012-125043 numaralı dosyası rüşvet iddiasıyla, Bakan Erdoğan Bayraktar’ın da TOKİ iddialarıyla ilgili 2012-120653 numaralı dosyasının UYAP üzerinden Ankara’ya gönderildiği iddia edildi.

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