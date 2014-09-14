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CHP'de yeni MYK belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Bekaroğlu'nu Tanıtım ve Halkla İlişkilerden, Enis Berberoğlu'nu ise İletişim ve Medya İle İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirdi

14 Eylül 2014 17:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5-6 Eylül'de gerçekleştirilen 18. Olağanüstü Kurultay'ın ardından, yeni seçilen Parti Meclisi (PM) üyelerinden, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi.

Enis Berberoğlu, Mehmet Bekaroğlu, Selin Sayek Böke ve Ercan Karakaş yeni üyeler oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Bekaroğlu'nu Tanıtım ve Halkla İlişkilerden, Enis Berberoğlu'nu ise İletişim ve Medya İle İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirdi.

Gürsel Tekin ise yeniden genel sekreter olarak görevlendirildi.

Genel Başkan Yardımcısı olan ve MYK'ya giren isimler şöyle:

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