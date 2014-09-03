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Politika

Mehmet Bekaroğlu CHP'ye üye oldu

Mehmet Bekaroğlu, son yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden Rize Belediye Başkan adayı olmuştu

03 Eylül 2014 16:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Parti Meclisi üyeliğine davet edilen Prof. Mehmet Bekaroğlu, daveti kabul ederek CHP'ye üye oldu.

CHP Fındıklı İlçe Başkanı M. Oktay Büyüklü yaptığı açıklamada, Bekaroğlu'nun CHP Fındıklı Teşkilatı'na geldiğini ifade ederek, "Sayın Mehmet Bekaroğlu bugün bizi arayarak partimize üye olmak istediğini söyledi. Biz de kendisini partimize üye yaparak üyelik formunu genel merkeze gönderdik. Mehmet Bekaroğlu'nun Parti Meclisi üyesi olması kesinlik kazanmış oldu' dedi.

Mehmet Bekaroğlu, son yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden Rize Belediye Başkan adayı olmuştu.

Bekaroğlu 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi listesinden Rize milletvekili seçilerek siyaset hayatına başlamıştı. 2009 yılındaki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıda olan Bekaroğlu 2010 yılında kurulan Halkın Sesi Partisi'nin kuruculuğunuda yapmıştı. Bekaroğlu son olarak 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Rize Belediye Başkan adayı olmuştu.

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