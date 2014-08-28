Bekaroğlu, CHP'nin davetini eşine soracak

CHP'ye davet edilen eski Fazilet Partisi milletvekili Mehmet Bekaroğlu, kararını eşine danıştıktan sonra vereceğini açıkladı.

Bekaroğlu “sol parti konusunda kararlı, benden de radikal” dediği Kılıçdaroğlu’na yanıtını pazartesi gününe dek bildirecek.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gül'ün iddiasına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 5-6 Eylül’deki kurultayda Parti Meclisi (PM) üyeliği teklif edilen eski Fazilet Partisi Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, CHP konusunda vereceği kararda en etkili kişinin “eşi” olacağını açıkladı.

Geçmişte “Müslüman-Sol” hareketteki arkadaşları ve daha sonra da HAS Parti’de Numan Kurtulmuş’un AKP’ye geçtiklerinde en büyük desteği eşi ve ailesinden gördüğünü belirten Bekaroğlu “Kılıçdaroğlu’nu CHP’yi sosyal demokrat, sol bir parti yapmak konusunda çok komplekssiz ve kararlı gördüm. Hatta benden de radikal” değerlendirmesini yaptı.

Bekaroğlu, en geç pazartesi gününe dek Kılıçdaroğlu’na yanıtını bildirecek.

Bekaroğlu, FP’nin kapatılmasının ardından SP’de yer alırken partinin büyük çoğunluğunun yeni kurulan AKP’ye katılması, daha sonra da “Müslüman sol” hareket olarak nitelendiren siyasi girişimde birlikte olduğu arkadaşları, HAS Parti’de de Numan Kurtulmuş AKP’ye transfer olduğunda eşi ve ailesiyle yakın arkadaşlarının hep yanında olduklarının altını çizdi.

Bekaroğlu, “Ben çok uzun süredir hep muhalif siyasal platformlarda yer aldım. Ama burada ailemi ihmal ettim. En son 30 Mart seçimlerinde Rize’de aday oldum. O seçimden sonra yine ailem yanımdaydı. Şimdi bu kararı verirken başta eşim olmak üzere ailemin ne diyeceği çok etkili olacak. O yüzden Kılıçdaroğlu’ndan süre istedim” dedi.

Benim için yeni bir mahalle

CHP davetinin kendisi için çok yeni bir gelişme olduğunu belirtirken, “Bugüne kadar mahallelerimiz, çevrelerimiz ayrıydı” ifadesi kullanan Bekaroğlu, “Şimdi eşim ve ailemle birlikte mahallemle, yakın arkadaşlarımla da konuşacağım. Onların tepkilerini, ne dediklerini de dikkate alacağım karar verirken” dedi. Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından çok tepki aldığını, bunlar arasında, “Bekaroğlu faşist CHP’ye gidiyor” ve “CHP Atatürk düşmanını alıyor” şeklindeki iki uçta gördüğü tepkileri “önemsemediğini” anlatan Bekaroğlu, kararı öncesi CHP ve siyasal ortama bakışını şöyle ifade etti:

Tepkiler olumlu

Çok sayıda telefon ve mesaj aldım. Aldığım mesajlarda genellikle CHP’deki değişimin önemsendiği, değerli bulunduğu belirtiliyor. Böyle bir değişim noktasında benim ismimin de telaffuz edilmiş olmasının anlamına vurgu yapılıyor. Mesajlarda bu olumlu yaklaşıma karşın yine de bazı endişeler dile getiriliyor. Açıkçası ben de gelen mesajların içeriğindeki bazı endişelere sahibim. Kafamda bunları netleştirmeye çalışıyorum.

Kılıçdaroğlu benden radikal

Kılıçdaroğlu’nu CHP’yi Türkiye’de sosyal demokrat, sol, demokrat yapma konusunda çok kararlı gördüm. Ben de kendisine CHP’ye gelme konusunda bende sıkıntı oluşturabilecek CHP’nin geçmişe ilişkin bagajları olduğunu ilettim. Bu bagajlar konusunda bile komplekssiz Sayın Kılıçdaroğlu. Hatta ben bazı demokrasi ve özgürlüklere ilişkin savunduğum tüm görüşleri savunup bu konudaki düşüncelerimi iletince onu benden daha radikal gördüm.