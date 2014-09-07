CHP Parti Meclisi seçimi sonuçları açıklandı

CHP’nin 18. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Kesin sonuçların Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.

CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Seçimlerde en fazla oyu 665 ile İstanbul Milletvekili İhsan Özkes aldı.

Divan Başkanı Engin Altay, 60 kişilik Parti Meclisi listesindeki 8 ismin Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan seçildiğini hatırlattı.

Altay, 52 kişinin onaylandığı PM seçimlerinde bin 218 delegeden, bin 121'inin oy kullandığını bunlardan 976'sının geçerli olduğunu açıkladı.

Altay, oylardan 145'inin geçersiz sayıldığını belirtirken, cinsiyet ve gençlik kotası nedeniyle listenin değişebileceğini, kesin sonuçların ise Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından pazartesi günü açıklanacağını söyledi.

Aldıkları oy oranına göre ilk 52 isim ve aldıkları oy şu şekilde:

"İhsan Özkes 665, Şafak Pavey 642, Veli Ağbaba 619, Tuncay Özkan 605, Durdu Özbolat 588, Tekin Bingöl 583, Haluk Koç 564, Volkan Canalioğlu 555, Kadir Gökmen Öğüt 551, İlhan Cihaner 518, Ercan Karakaş 502, Onursal Adıgüzel 497, İdris Yıldız 489, Levent Gök 488, Özgür Özel 482, Mehmet Ali Susam 475, Candan Yüceer 473, Faik Öztrak 458, Bülent Tezcan 457, Şenal Sarıhan 450, Aytun Çıray 449, Fikri Sağlar 448, Gülseren Onanç 445, Zeynep Altıok 444, Zekeriya Temizel 440, Elif Uzunşimşek 439, Gül Çiftçi 429, Sena Kaleli 422, Serpil Öztürk 422, Engin Özkoç 417, Enis Berberoğlu 408, Gürkut Acar 407, Halit Toraman 406, Nihat Matkap 401, Yakup Akkaya 401, Sezgin Tanrıkulu 400, Ahmet Ertuğrul 394, Gürsel Tekin 388, Cemal Canpolat 382, Ümran Köksüz 382, Ekrem Kerem Oktay 379, Didem Gültekin 377, Alaattin Yüksel 374, Ezgi Akar 363, Bülent Kuşoğlu 361, Rana Bozkurt 354, Aykut Erdoğdu 350, Hüseyin Yaşar 348, Fevzi Gümüş 347, Yasemin Öney Cankurtaran 346, İrfan Önal 343, Ali Özcan 334."

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinden 4 kişi PM'de yer almadı

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun listesinde olan Türkiye'nin ilk Kamu Güvenliği Müsteşarı Büyükelçi Murat Özçelik 53. sırada 324 oy alırken, Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak 59. sırada 297 oyda kaldı. Yine listede bulunan Saliha Sera Kadıgil ile eski milletvekili Zeki Eker PM'ye giremedi.

Kılıçdaroğlu'nun "Birlik ve Kardeşlik Listesi"nde Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı ile Faruk Loğoğlu yer almamıştı.

Mehmet Bekaroğlu'nu Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan aday gösteren Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer alan gazeteci Enis Berberoğlu ve Tuncay Özkan ile Sivas olayları sırasında hayatını kaybeden Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok da yeni PM'de yer aldı.

Bursa Milletvekili Sena Kaleli, Ankara Milletvekili Levent Gök, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da PM'ye giden isimlerden. Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer alan eski MYK üyesi Gülseren Onanç da yeniden PM'ye girdi.

İzmir Milletvekili Mustafa Balbay 60'ıncı, eski MYK üyelerinden Hakkı Süha Okay 56'ncı sırada yer aldı.

İkinci gün çalışmaları 20 saat sürdü

Olağanüstü Kurultayı'n ikinci gün çalışmaları 20 saat sürdü. Cumartesi günü sabah 09.00'da başlayan kurultayda ilk olarak PM ve Yüksek Disiplin Kurulu için başvurular alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde isimler matbaaya gönderildi. Pusulaların gelmesiyle akşam saatlerinde seçimlere geçildi.

Delegeler 24 sandıkta oylarını kullandı. PM için 474 başvuru yapılması nedeniyle listenin büyüklüğü, seçim işlemini de zorlaştırdı. Delegeler ortalama 20 dakikada oy kullanma işlemini gerçekleştirirken, oyların sayımı da 5 saati aştı. Uzun süren sayım nedeniyle çoğu partilinin koltuklarda ve sandalyelerde uyudukları görüldü.

PM sonuçlarının açıklanmasının ardından Divan Başkanı Altay, 18. Olağanüstü Kurultay'ın çalışmalarını tamamladığını belirterek, partililere teşekkür etti.