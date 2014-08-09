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Dünya
Deutsche Welle

Enis Berberoğlu istifa etti

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu istifa etti.

09 Ağustos 2014 22:00


Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu dün ani bir kararla görevinden istifa etti. Berberoğlu’nun istifasının Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Doğan Grubu ile ilgili ifadelerinden sonra gelmesi dikkat çekti.

Enis Berberoğlu’nun istifasıyla ilgili Hürriyet’ten yapılan açıklamada, Berberoğlu'nun hükümetin baskısı nedeniyle görevinden ayrıldığı şeklindeki iddialar yalanlanırken, “Berberoğlu'nun kendi arzusuyla görevinden ayrıldığı” ve “bu duruma siyasi bir anlam verilmemesi için bu kararını, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce açıklamayı tercih ettiği” ifadelerine yer verildi.

©Deutsceh Welle Türkçe

DW/dpa/AFP/Reuters,BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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