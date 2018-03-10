CHP'de tüzük kurultayı; asil-yedek üye ayrımı kabul görmedi, merkez ile muhalifler arasındaki çekişme sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Şubat ayı başında gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultay’la başlayan süreç, dünden bu yana devam eden Tüzük Kurultayı’yla sürüyor. Kurultay öncesinde 48 milletvekilinin ortak bir açıklama yayınlayarak ‘demokratik tüzük, demokratik CHP, demokratik Türkiye’ çağrısında bulunduğu partide, tüzük kurultayı da Genel Merkez ve çeşitli kanatlara dağılmış muhalifler arasındaki güç savaşının yeni bir yansımasını ortaya koyuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı konuşmada başta delegeler olmak üzere muhalif milletvekillerine yönelik sert açıklamalarda bulunsa da; kulislerde kurultay öncesinde Genel Merkez ile muhalifler arasında yapılan görüşmelerde ‘sakin kalınması’ yönünde görüş birliğine varıldığı kaydedildi. Her ne kadar, taslak maddeleri ve öneriler, genel merkez ile muhaliflerin delege desteğine bağlı olarak farklı seviyelerde tartışmalara sahne olsa da; CHP, ittifak tartışmalarının yaşandığı bir dönemde dışarıya ‘anlaşmazlık’ tablosu çizmek istemiyor.

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'Asil ve yedelik üye ayrımına delegelerde onay çıkmadı'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nda görüşülen taslağın, ‘asil ve yedek üye’ ayrımını tanımlayan 4. Maddesi de delegeler tarafından kabul edilmedi. Tüzük kurultayı öncesinde ortak bir açıklama yapan 48 milletvekili de ‘tüzüğün, ayrım yapmaksızın tüm üyelerin hak ve hukukunu koruması’ çağrısında bulunmuştu.

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Mevcut tüzükteki 6. Madde’nin yerine getirilen ve ‘üye’-‘destekçi üye’ şeklinde bir ayrımı tanımlayan 4. Madde’nin onaylanmamasında, CHP’nin Şubat ayı başında gerçekleştirdiği 36. Olağan Kurultay Öncesi’nde sol çıkışlı bir manifesto yayınlayarak parti içerisinde yeni bir kanadın çıkışını müjdeleyen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ve CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin verdiği değişiklik önergesinin etkili olduğu konuşulurken; Genel Merkez’in maddede yapılacak değişikliklerle ilgili olarak bu milletvekilleriyle görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.

Öte yandan, örgütün maddenin tüzük taslağında yer alan haline karşı çıkma sebeplerinden bir tanesinin de, ‘asil ve yedek’ üyelerin neye göre tanımlanacağı konusundaki ‘muğlaklık’ olduğu belirtildi. 4. Madde’de yer alan "Parti çalışmalarına aktif olarak katılma ve düzenli aidat ödemenin ölçütleri, takibi ve gerektiğinde uygulanacak istisnalar yönetmelikle düzenlenir” bendinin; üyelik durumunu kimin belirleyeceği konusunda netlik içermediğine dikkat çeken delegeler; kararın il ve ilçe başkanları tarafından verilmesi halinde CHP Genel Merkezi’nin örgütler üzerindeki etki ve baskısını artırabileceğini savunuyor.

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Bir önceki kurultayda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun karşısına rakip olarak çıkan Yalova Milletvekili Muharrem İnce’ye yakınlığıyla bilinen CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve arkadaşlarının "2 seçim kazanamayan Genel Başkan görevi bırakmasını" içeren önergesi ise kabul edilmedi. Tüzük taslağının ilgili bölümünü içeren 19. Madde, Genel Merkez tarafından sunulan haliyle kabul edildi.

PM üyesi sayısı, 60'ta kaldı

Parti Meclisi’nin düzenlendiği 20. Maddesi’nin görüşmelerinde de parti içi muhalefet tarafından, PM üye sayısının 60’tan 80’e çıkarılması için verilen önerge, delegelerin çoğunluğuyla reddedildi. Madde taslakta olduğu şekliyle kabul edildi.

Taslakta yer alan ve milletvekili seçimlerine dair yöntemleri belirleyen 52. Madde’nin kapsamının, 'önseçimin örgütler genelinde yaygınlaştırılması ve Genel Merkez tarafından belirlenecek adayların oranının yüzde 5’e düşürülmesi’ yönünde değiştirilmesi için yapılan teklifin oylamada delegelerce kabul edildiği; ancak çıkan karışıklığın ardından Divan’ın oyların yeniden sayımı için görüşmelere ara verdiği belirtildi.

Öte yandan, Cihaner ve Böke'nin başını çektiği 'Gelecek için Biz' hareketinin Genel Merkez’in tüzük taslağındaki maddelere karşı yaptığı itirazlar ve değişiklik önerilerinde, ekipten gelen bilgilendirmeye göre şunlar öne çıkıyor:

Blok liste usulünün tamamen kaldırılması: CHP’de her seviyede seçimlerin çarşaf liste ile yapılmasının garanti altına alınması öneriliyor. Genel Başkan adayı olmak için toplanması gereken imza sayısının yüzde 5’e indirilmesi ve birden çok adaya imza verilmesinin mümkün kılınarak genel başkan adaylığı sürecinin demokratikleştirilmesini öneren önerge ise Madde 51’e ilişkin hazırlandı. Ayrıca mevcut genel başkanın aday olmak için imza toplamasına gerek olmadığı da düzenlenerek, Genel Merkez'in imza toplayarak Kurultay öncesi delege iradesi üzerinde baskı kurması ihtimalinin önüne geçiliyor.

Öte yandan, önseçimin genişlemesi, milletvekillerinin merkezden atamayla değil, üyenin iradesiyle seçilmesi amacıyla merkez adaylığı oranı %5’le sınırlanarak, önseçim yönteminin güçlendirilmesi, partililerin aday tespitinde üyelikten gelen hukuklarını kullanmaları öneriliyor.

Cumhurbaşkanı Adayı Partililerin İradesiyle Belirlenmeli: CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının partililerin iradesini yansıtacak biçimde belirlenmesi, geçmişte yaşanan hataların tekrarlanmaması amacıyla Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde merkez yoklamasının yanı sıra, önseçim ve genişletilmiş Küçük Kurultay’ın da yöntem olarak kullanılmasını öneriliyor. Böylece, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının partilillerin iradesiyle belirlenmesi hedefleniyor. Bu önerge kapsamında, partinin ihtiyacı olan gerçek bir demokratik tüzük için genel başkanlık seçiminin dahi delegeyle değil üyeyle yapılmasının tartışılması gerekliliği dile getiriliyor.