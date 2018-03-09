Kılıçdaroğlu: Parti üyesi parti militanıdır; 'Ben ne olacağım' diyenin yeri CHP kapısının dışıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefete sert çıktı. Kendisini düşünenlerin CHP’de yeri olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Parti üyesi parti militanıdır. Tekrarın gücüne inanan bir parti istiyorum. Aynı şeyi sürekli tekrar edeceğiz: Tek adam rejimi ve haramilerin düzeni” dedi.

CHP'li herkesin parti disiplinine uyması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, milletvekillerine de ekran yasağı getirdi. "'Bugüne kadar ses çıkarmadım. Bundan sonra izin almadan çıkıyorsa kusura bakmasın bu partide yeri yoktur" diyen CHP Genel Başkanı, tekrarın gücüne inanan bir örgür istediğini de dile getirdi.

Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanan CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, isim vermeden parti içindeki muhalefete ve ‘koltuk kaygısına' değindi. "Huzurun ve barışın egemen olduğu bir Türkiye ortak davamızdır. Davaya inanan insanların ortak özelliği geleceğini düşünmemesidir" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Davaya inanamayıp da; 'ben ne olacağım, konuşacak mıyım, milletvekilliği garanti mi?' diye söyleyenlerin dava insanı olmaya hakları da hukukları da yoktur. Dava insanı olanların makamı, mevkisi yoktur. CHP'de olanların bireysel çıkar peşinde koşanların, bu partide yeri yoktur. 'Ben ne olacağım?' diyeceksin. Sen hiçbir şey olamazsın kardeşim senin yerin CHP'nin kapısının dışarısıdır. Kuvay-i Milliye mücadelesi yapılırken ortak hedefleri vardı; Türkiye'yi düşmandan temizlemekti. Dava insanlarıydılar. Şimdi Türkiye baskı altında, demokrasi işgal altında, demokrasinin bütün kurum ve kuralları yok edilmiş durumda. Bize düşen görev, eski kurumları, Türkiye'nin kurucu ayarlarına yeniden dönmek ve eski kurumları yeniden inşa etmektir."

"Kılıçdaroğlu ön seçimi kaldıracak deniyor, niye kaldırayım?"

CHP Genel Merkezi'nin hazırladığı tüzük taslağının tartışmalı maddelerinden biri olan 'ön seçim' konusuna da değinen CHP lideri, "Kılıçdaroğlu, tüzük değişikliği getiriyor, ön seçimi kaldıracak' deniyor. Niye kaldıralım? Bunu söyleyenler, yeni tüzüğe bakıyorlar mı?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, ön seçim konusunda şunları söyledi:

"Delege avcılığıyla siyaset yapanların bu ülkeye faydası yoktur. Ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğiz. Böyle bir siyaset anlayışıyla yola çıkıyorsanız başımın üstünde yeriniz var. Getirilen tüzük ile ön seçim maddesinde hiçbir değişiklik yapılmadı aynen duruyor. Bir düzenleme daha yaptık il örgütlerinin görüşlerinin de alınacağını tüzüğe yazdık. Yani sizin ilinize, ön seçim mi merkez yoklaması mı yapalım? Onu da yazdık. Ben milletvekili adayı belirleme meraklısı değilim. Beni en çok rahatsız eden hususlardan biri bu. Adayı en iyi belirleyecek olan örgütün kendisidir. Aday belirleme meraklısı olsaydım 2012'de ön seçim şartını getirmezdim. 55 ilde ön seçim yaptırmazdım. Örgütün üzerine baskı yaparsınız örgüt ses çıkaramaz hale gelir istediğinizi yaparsınız. Ben bu anlayışı reddediyorum. Örgüte güvenmeyip kime güveneceksiniz?

"Parti kimsenin babasının malı değildir, Türk milletinindir"

"7 Haziran seçimlerinden sonra yeniden seçime gittik. Bütün milletvekilleri merkez yoklamasıyla parlamentoya geldi. Parti içi demokratik yarış kültürünü yerleştirmek için 8 yıldır mücadele ediyorum. 'Ben yoksam parti de yok' diyen arkadaşlarımız var, açıkça söylüyorum, böyle söyleyenler, kapı burada çıkıp gidebilirler. Parti kimsenin babasının malı değildir. Parti Türk milletinindir. Sıradan bir parti değildir. 'Ben ne olacağım' diyenler partiye ihanet ediyorlar. Kim seçimler öncesi mahallelere sandık koymazsa partide tutmayacağım. Üye gelip delegeyi seçecek."

"Delegenin çift kişilikli olmaması lazım"

Genel başkan seçildiği kurultayda, her iki adaya da oy veren delegelerin varlığına da değinen Kılıçdaroğlu, "Delegenin çift kişilikli olmaması lazım. Hem ona imza veriyorum, hem buna olmaz. Doğru, ahlaki değildir. Hiçbir delegeye neden oraya imza attın demedim. Yarışa girmek isteyen hiçbir genel başkan adayının önünü kesmedim. Herkes demokratik olarak yarışabilir" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şunu istiyorum; Parti üyesi, parti militanıdır. Gittiği yere göre çalışır, dişe diş CHP'nin iktidarı için mücadele eder. Dişe diş, göze göz mücadele eden üye istiyorum bunun için tüzüğü değiştirmek istiyorum. Üyeleri niye partiden atalım? Siyaseti etik düzeyde yaparsanız başımızın üstünüzde yeriniz var. İnternet üyeliğini 3 yıllık mücadele sonucunda getirebildim.

Milletvekillerine televizyon yasağı

"Parti içi demokrasi disipline uymayacağız anlayışına izin vermez. 'Ben milletvekili seçildim istediğim kanala çıkarım istediğim gibi konuşurum.' konuşamazsın arkadaş bugüne kadar ses çıkarmadım. Bundan sonra izin almadan çıkıyorsa kusura bakmasın bu partide yeri yoktur. Örgütün önünde söylüyorum bunu. Bizim disiplinli bir örgüte ihtiyacımız var. Tek ses çıkaracak. Tekrarın gücüne inanan bir örgüt istiyorum. 'Genel başkan konuştu, bütün dünya konuştu benim yeni şeyler söylemem lazım.' Niye kardeşim tekrarın gücü vardır. Aynı şeyi sürekli tekrar edeceğiz. Tek adam rejimi. Haramilerin düzeni. Sık sık dile getireceğiz her yerde. Disiplinli bir örgüte ihtiyacımız var. Bu konuda da düzenlemeler yaptık. Sade, düz anlaşılır bir tüzük. Eski hastalıklardan partiyi olabildiğince uzaklaştırdım. Eski hastalıkları hala gündeme getirenleri de uzaklaştıracağım izin vermeyeceğim. Özgüveni yüksek örgüt ve parti militanı üyeler istiyorum. Bu yapı ile yola çıkacağız. Gençler partide daha fazla olmalı. 2019 seçimlerinde demokraside devrim yapacağız kadınlarla birlikte. Eski hastalıkları, alışkanlıkları örgütüm ile birlikte bitireceğiz."