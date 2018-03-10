CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda ikinci gün; kuruluş maddesine 'Kuvayı Milliye ruhu' ibaresi eklendi

CHP'nin, 19'uncu Olağanüstü Kurultayı'nda, Genel Merkez tarafından hazırlanan taslağın ‘üyelik’- ‘yedek üyelikle’ ilgili 4. maddesi yeter oyu alamadı ve reddedildi. Üyelikle ilgili bir boşluk olduğu için yeni bir düzenleme yapılacak ve taslağın tüm maddelerinin tamamlanmasın ardından oylanacak.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde basına kapalı yapılan Tüzük Kurultayı’nda 88 maddelik taslakla ilgili görüşmeler gerçekleştiriliyor. Taslağın ilk 3 maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Taslağın, ‘Kuruluş’ başlıklı birinci maddesinde, Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili ibarelerde değişiklikleri yapıldı. Buna göre, mevcut tüzükte sadece önder olarak yer olan Atatürk için yeni maddede 'önder ve lider' ifadeleri kullanıldı. ‘Kuvayı Milliye ruhu’ da birinci maddeye kondu. Kabul edilen birinci madde ise şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi; kurucusu, ilk Genel Başkanı ve değişmez önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde; Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin devamı olarak Kuvayı Milliye ruhuyla vatanın ve milletin tam bağımsızlığı için kurtuluş mücadelesi veren kadroların 9 Eylül1923tarihindekabul ettiği “Parti Tüzüğü” ile kurulmuştur. Genel Merkezi Ankara’dadır”

‘Üyelik’ maddesi reddedildi

Tüzük taslağının ‘üyelik’ ilgili maddesi ise delegelerden yeterli oyu alamadı. Yerine ihdas edilecek madde ise kurultayın en sonuna bırakıldı. Getirilecek düzenleme yeniden oylanacak. Taslağın reddedilen 4. Maddesi ise şöyle:

Madde-4 (1) Cumhuriyet Halk Partisine, Partinin program ve tüzüğünü benimseyen her yurttaş üye olabilir. (2) Üyelik, "üye" ve "destekçi üye" olarak iki türlüdür. Parti çalışmalarına aktif olarak katılan ve düzenli aidat ödeyen partiliye "üye"; Partiye sadece gönül bağı ile bağlı olup destek vermek isteyen partiliye "destekçi üye" denir. (3) Parti çalışmalarına aktif olarak katılma ve düzenli aidat ödemenin ölçütleri, takibi ve gerektiğinde uygulanacak istisnalar yönetmelikle düzenlenir.