CHP’de PM yarışında gözler anahtar listede

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık yarışında 740 oy ile liderliğini korumasına karşın Parti Meclisi’nde 415 oy alan Muharrem İnce’yi destekleyecek muhalifleri asgari sayıda tutmayı umut ediyor.

CHP PM için kesinleşen çarşaf listesinde 474 isim aday olarak yer alırken; Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) içinse 98 kişi aday oldu.



CHP’de 60 kişilik PM’de Kılıçdaroğlu kendi anahtar listesiyle birlikte rahat çalışabileceği çoğunluğa sahip olmayı amaçlarken; karşısında Muharrem İnce öncülüğündeki alternatif listesi yer alıyor. Bunun yanı sıra partide geçmiş yönetimlerde yer almış isimler de farklı isimlerle PM’de varlık mücadelesi veriyor.

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde, ‘günün sürprizi’ olarak yorumlanan isim ise Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni Enis Berberoğlu olarak nitelendiriliyor. Birkaç gün önce sessiz sedasız CHP üyesi yapıldığı belirtilen Berberoğlu’nun yanı sıra Mehmet Bekaroğlu da anahtar listede yer alacak. Bekaroğlu, Bilim-Kültür Yönetim Platformu’ndan aday gösterildi. Bu platform için Kılıçdaroğlu genel başkan olarak 12 kişiyi aday gösterirken, bu listeden PM’ye 8 kişi seçiliyor. Dolayısıyla Bekaroğlu’nun çarşaf listede çizilme ihtimaline karşı 12 kişilik listeye alındı.

Kılıçdaroğlu kalkanı altındakiler

Kılıçdaroğlu’nun Bilim-Kültür Yönetim Platformu listesinde; şimdiki PM üyeleri Burhan Şenatalar, Gaye Usluer, Gülsüm Bilgehan, Sencer Ayata, Emel Yıldırım, Seyhun Erdoğdu isimleri yer aldı. Böylece Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu üyesi de olan Şenatalar, Ayata ve Yıldırım’ın PM’de yer alışını garantilemeye çalıştı.

Türk Tabipleri Birliği’nin en sevilen genel başkanlarından birisi olan merhum Füsun Sayek’in kızı Selin Sayek Böke de Kılıçdaroğlu’nun 12 kişilik listesinde yer aldı.

Ulusalcılar’ı Batum temsil edecek

CHP’de ulusalcılar cephesinde Birgül Ayman Güler 8 yılın ardından PM’ye aday olmayacağını açıklarken, Güler’in yerine Süheyl Batum ile temsiliyet sağlanacak.



PM adayları arasında ise çarpıcı isimler var. Sinema sanatçısı Berhan Şimşek, geçmişte olduğu gibi yeniden PM’de yer almak istiyor.

Türkiye’de Aleviler’in önemli örgütlerinden Alevi-Bektaşi Federasyonu Başkanı Fevzi Gümüş de PM için aday.



Sivas Katliamı Davası gibi önemli dava süreçlerinde aileler adına avukatlık görevi yürüten Şenal Sarıhan da PM’ye aday oldu.

Vekiller arasında rekabet..

PM’de dikkat çekici bir rekabet başlığı ise milletvekilleri arasında yaşanıyor.



Milletvekillerinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, yaptığı yazılı açıklamayla PM’ye aday olmayacağını duyurdu.Vekillerden Adnan Keskin de aday olmadı.



Ancak CHP’li vekiller Özgür Özel, Veli Ağbaba, Aytuğ Atıcı, Atilla Kart, Durdu Özbolat, İlhan Cihaner PM için yarışıyor.



Şimdilik saat 16.45 itibariyle Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi, İnce’nin listesi ve ‘Sola Çek’ adlı grubun listesi ise henüz netleşmedi.