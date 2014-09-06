İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin PM listeleri

CHP ’nin 18. Olağanüstü Kurultayı Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi’nde yapılıyor. Kurultayın ikinci gününde Parti Meclisi üyeleri (60 asıl üye,15 yedek üye) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri (15 asıl üye 8 yedek üye) seçimi gerçekleştirilecek.



Radikal.com.tr'nin haberine göre, 610 kişinin adaylık için başvurduğu PM için üç ayrı anahtar listenin hazırlandığı belirtiliyor. Anahtar listelerde bulunan isimler de sızmaya başladı. CHP kulislerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun listesinde gazeteci Enis Berberoğlu, eski Maliye Bakan Zekeriya Temizel, Tuncay Özkan, eski Saaddet Partili Mehmet Bekaroğlu’nun da bulunduğu belirtiliyor.



Muharrem İnce’nin listesinde daha çok eski Genel Sekreter Önder Sav’a yakınlığıyla bilinen Berhan Şimşek, Hakkı Süha Okay gibi isimler bulunduğu belirtilirken, Sol Kanat’ın listesinde ise Fikir Sağlar, Ercan Karakaş isimler konuşuluyor.



Enis Berberoğlu, Odatv’ye yaptığı açıklamada “Evet aday oldum. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun listesindeyim” diye konuştu.

Adnan Keskin ve Umut Ordan PM'ye aday olmadı

CHP'nin Baykal dönemindeki Genel Sekreteri, Kılıçdaroğlu döneminde de bir ara örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Adnan Keskin ise PM'ye aday olmadı.

Aday olmayanlar konusunda bir başka öne çıkan isim ise Umut Oran. Oran, dünkü Genel başkanlık seçim sonucunun ardından yazılı bir açıklama yaparak, PM'ye aday olmayacağını kamuoyuna duyurdu. Yine milletvekillerinden Melda Onur da PM için aday olmadı.

Kılıçdaroğlu'nun listesinden sızan isimler

Gürsel Tekin

Erdoğan Toprak

Emel Yıldırım

Veli Ağbaba

Candan Yüceer

Aykurt Erdoğdu

Özgür Özel

Onursal Adıgüzel

Mehmet Bekaroğlu

Enis Berberoğlu

Zekeriya Temizel

Sezgin Tanrıkulu

Emrehan Halıcı

Bülent Kuşoğlu

İlhan Cihaner

Faik Öztrak

Mustafa Balbay

Tuncay Özkan

Muharrem İnce'nin listesinden bazı isimler

Hakkı Süha Okay

Ali Özcan

Emre Köprülü

Zeki Eren

Seyfi Oktay

Berhan Şimşek

Öztürk Kocaoğlu

Ali Yıldızlı

Av. Haluk Pekşen

Mustafa Farsakoğlu

Dilek Akagün Yılmaz

Macit Özcan

Eray Zengin

Mert Ünlü

Şevki Kulkuloğlu

Ümit Özgümüş

Tanju Özcan

Sol Kanat’ın listesinden sızan isimler

Ercan Karakaş

Fikri Sağlar

Necdet Saraç