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Politika

İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin PM listeleri

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 610 kişinin aday olduğu üç ayrı listede, Parti Meclisi üyeliği için büyük savaş yaşanıyor

06 Eylül 2014 19:42

CHP ’nin 18. Olağanüstü Kurultayı Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi’nde yapılıyor. Kurultayın ikinci gününde Parti Meclisi üyeleri (60 asıl üye,15 yedek üye) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri (15 asıl üye 8 yedek üye) seçimi gerçekleştirilecek.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, 610 kişinin adaylık için başvurduğu PM için üç ayrı anahtar listenin hazırlandığı belirtiliyor. Anahtar listelerde bulunan isimler de sızmaya başladı. CHP kulislerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun listesinde gazeteci Enis Berberoğlu, eski Maliye Bakan Zekeriya Temizel, Tuncay Özkan, eski Saaddet Partili Mehmet Bekaroğlu’nun da bulunduğu belirtiliyor.

Muharrem İnce’nin listesinde daha çok eski Genel Sekreter Önder Sav’a yakınlığıyla bilinen Berhan Şimşek, Hakkı Süha Okay gibi isimler bulunduğu belirtilirken, Sol Kanat’ın listesinde ise Fikir Sağlar, Ercan Karakaş isimler konuşuluyor.

Enis Berberoğlu, Odatv’ye yaptığı açıklamada “Evet aday oldum. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun listesindeyim” diye konuştu.

 

Adnan Keskin ve Umut Ordan PM'ye aday olmadı

 

CHP'nin Baykal dönemindeki Genel Sekreteri, Kılıçdaroğlu döneminde de bir ara örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Adnan Keskin ise PM'ye aday olmadı.
Aday olmayanlar konusunda bir başka öne çıkan isim ise Umut Oran. Oran, dünkü Genel başkanlık seçim sonucunun ardından yazılı bir açıklama yaparak, PM'ye aday olmayacağını kamuoyuna duyurdu. Yine milletvekillerinden Melda Onur da PM için aday olmadı.

 

Kılıçdaroğlu'nun listesinden sızan isimler

 

Gürsel Tekin
Erdoğan Toprak
Emel Yıldırım
Veli Ağbaba
Candan Yüceer
Aykurt Erdoğdu
Özgür Özel
Onursal Adıgüzel
Mehmet Bekaroğlu
Enis Berberoğlu
Zekeriya Temizel
Sezgin Tanrıkulu
Emrehan Halıcı
Bülent Kuşoğlu
İlhan Cihaner
Faik Öztrak
Mustafa Balbay
Tuncay Özkan

 

Muharrem İnce'nin listesinden bazı isimler

 

Hakkı Süha Okay
Ali Özcan
Emre Köprülü
Zeki Eren
Seyfi Oktay
Berhan Şimşek
Öztürk Kocaoğlu
Ali Yıldızlı
Av. Haluk Pekşen
Mustafa Farsakoğlu
Dilek Akagün Yılmaz
Macit Özcan
Eray Zengin
Mert Ünlü
Şevki Kulkuloğlu
Ümit Özgümüş
Tanju Özcan

 

Sol Kanat’ın listesinden sızan isimler

 

Ercan Karakaş
Fikri Sağlar
Necdet Saraç

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