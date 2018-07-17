CHP'de olağanüstü kurultay için imza sayısı 370'e ulaştı; hafta sonu hedefi 500 imza

CHP’de Muharrem İnce ve ekibinin seçimli olağanüstü kurultay toplanması için dün başlattıkları imzalarda 370 rakamına ulaştıkları belirtildi.

Kurultayın toplanmasını kuvvetli ihtimal olarak gören delegelerin imzaya yöneldikleri belirtilirken; İnce ekibinden alınan bilgiye göre, bu hafta sonuna kadar imza sayısının 500’ü bulması hedefleniyor. Kurultayların kaderini belirleyen Ankara, İstanbul ve İzmir gibi üç büyük ilden ise bugün sürpriz imzaların geleceği ifade edildi. İnce ekibi, Türkiye genelinde delegelerden yoğun bir ilgi olduğunu da söyledi.

Muhaliflerin önünde 15 günlük bir süreç var. 36'ncı Olağan Kurultay baz alındığında, CHP'nin 1266 delegesi bulunuyor. Seçimli olağanüstü kurultay için ise, 634 delegenin imzası gerekiyor. Tüzüğe göre, imzalar 30 Temmuz'a kadar tamamlanmak zorunda.

Bu arada CHP Meclis Grubu bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'de toplanacak.