CHP'de kurultay için 1 günde 353 imza

CHP’de olağanüstü seçimli kurultay çağrısının ardından delegelerden imza toplanmaya başlandı. Dün başlayan süreçte 1 günde 353 delege imza verdi.

“Değişim ve Umut Kurultayı” adı verilen olağanüstü kurultay çağrısı CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Parti Meclisi Üyesi eski Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer’in aralarında bulunduğu bir heyet tarafından yapıldı.

Duvar'da yer alan haberde Usluer’in verdiği bilgiye göre, çağrının yapıldığı ilk gün 353 delege kurultay için imza verdi. Usluer akşam saatleri itibariyle bu sayısı sosyal medya hesabından da duyurdu. Usluer mesajında, “Değişim ve Umut Kurultayı çağrımıza bugün itibariyle noter tasdikli olarak 353 delegemiz imza verdi. Değişimi birlikte başlatacağız, umudu birlikte büyüteceğiz” dedi.

İmza için 15 gün süre var

CHP’de olağanüstü kurultayın toplanması için delegelerin yaklaşık 625’inin imza vermesi gerekiyor. 15 günde toplanması gereken imzalarda hedefe ulaşılırsa genel merkez 45 gün içinde kurultay yapmak zorunda olacak.

"Delegelerin güçlü bir iradesi yok"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, MYK sonrası yaptığı açıklamada, “Parti tabanının önemli bir bölümü şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını uygun bir zamanlama olmadığını ifade ediyor. Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok. Olağanüstü kurultay isteyen arkadaşlar da var bunları 15 gün içinde görürüz yeterince sayıya ulaşıp ulaşmadığını. İmzaya teşvik için sayılar söylenebilir. Sonuçta 15 gün sonra tablo ortadadır. 81 ilin durumunu biz de biliyoruz takip ediyoruz. Böyle bir sayının toplanmayacağı gözüküyor” demişti.