Muharrem İnce, seçimli kurultay için kaç imza topladı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı, CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye destek veren parti içi muhalefetin seçimli olağanüstü kurultay için başlattıkları noter tasdikli imzalarda hızla yol alındığı belirtildi.

CHP Parti Meclisi Üyesi (PM), eski Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, T24’e ilk gün delegelerden noter tasdikli imza rakamının 353’e ulaştığını söyledi. Yılmaz, imzaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. CHP Tüzüğü’ne göre, parti içi muhalefetin imza toplamayı tamamlaması için 15 gün süresi bulunuyor.

Öte yandan, CHP’de Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim, iki taraftan gelen karşılıklı açıklamalarla sürüyor. Muharrem İnce’ye yakınlığı ile bilinen CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, bugün düzenlendiği basın toplantısında, bu sabah 08.30'dan itibaren ülkenin birçok yerinde, kurultay delegelerinin notere koşarak gidip imzalarını vermeye başladıklarını belirtmişti. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da, MYK toplantısından sonra yaptığı basın toplantısında, "Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönünde. Çünkü parti tabanının önemli bir bölümü 'şu anda olağanüstü kurultayın doğru olmadığını' ifade ediyor" diye konuşmuştu.

CHP'de seçimli bir olağanüstü kurultay için tüzük gereği 634 delegenin imzası sonra parti kurultaya gidebiliyor. Kurultay çağrısı yapacak delegelerin 15 gün içerisinde imza toplaması halinde CHP'de olağanüstü kurultay resmen başlayacak.

CHP’de bugüne damgasını vuran gelişmeler ve açıklamalar şöyle:

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır, CHP Karasu İlçe Başkanı Nurhan Aydın ve CHP Gençlik Kollarından Deniz Kahraman ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Değişim ve dönüşümün vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Tüzün, olağanüstü kurultaylarının adının, "değişim ve umut kurultayı" olacağını açıkladı. Tüzün’ün toplantıdaki açıklamaları şöyle:

"Bu süreçle ilgili Türkiye'nin bütün il, ilçelerinde hiçbir ekip, kadro, kişi anlayışında bulunmadan, sadece ve sadece delegelerimiz kendi inisiyatifleriyle, düşünceleriyle ve kendine özgü değişim, dönüşüm ve umut kurultayına imza atmak üzere gerekli girişimlerde bulunmuşlardı. Bugün bu süreç başlıyor. Sayının ne olacağını şimdiden bilmek mümkün değil. İnanıyorum ki nasıl sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin genel kurulları başlamadan önce 'salt çoğunluğumuz mevcuttur' diye bir başlangıç varsa, kurultay delegelerimizin büyük çoğunluğu bugünden itibaren notere gidip bu beyannameyi imzalayacaklardır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, da MYK sonrası düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin Olağanüstü Kurultaya gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine "Daha önce bu konudaki soruları yanıtlamıştım. Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması tüzük emridir. Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanmayacağı, toplanamayacağı yönünde. Parti tabanının önemli bir bölümü şu anda Olağanüstü Kurultayın doğru olmadığını uygun bir zamanlama olmadığını ifade ediyor. Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok" dedi.