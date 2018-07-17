"CHP'de kurultayın toplanmasını sağlayacak imza sayısına ulaşma ihtimali yok"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan CHP'de liderlik yarışı için dün toplanmaya başlanan olağanüstü kurultay imzalarının yeterli sayıya ulaşmayacağını iddia etti. Hakan, "9'uncu yenilginin ardından 10'uncu yenilgi de geliyor" dedi.

Hakan'ın "Bit umutsuz vaka: CHP" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

En küçük bir ihtimal var mı? Kemal Bey bırakır mı?

Yok.

Bırakmaz.

*

Delege, partililerin ve kamuoyunun taleplerini dikkate alır mı?

Almaz.

*

Kurultayın toplanmasını sağlayacak imza sayısına ulaşma ihtimali var mı?

Yok.

Mümkün değil.

*

Meydan Muharrem İnce’ye kalır mı?

Kalmaz.

*

O zaman şimdiden yazalım bir kenara:

Dokuzuncu yenilginin ardından onuncu yenilgi gelmekte.

- Hem de koşa koşa...

- Hem de bağıra bağıra...

- Hem de göz göre göre...

- Hem de güle oynaya...