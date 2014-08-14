CHP'de muhalif vekillerden Kılıçdaroğlu'na tepki: Riyakarlık mı yapmamız gerekiyor?

CHP’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘çatı aday’ın başarısızlıkla sonuçlandığını savunan ‘ulusalcı kanat’ ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim tırmanıyor. Muhaliflerin hafta sonuna kadar yol haritalarını şekillendirmesi bekleniyor.

Milliyet gazetesinden Meriç Tafolar’a konuşan muhalif vekiller Kılıçdaroğlu’nun ‘Göreve getirdiğime pişmanım’ sözlerine tepki gösterdi. Emine Ülker Tarhan, Birgül Ayman Güler, Nur Serter: ve Dilek Akagün Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

‘Çalışmamız engellendi’

Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan: Partinin kurucu ilkelerine, değerlerine vurgu yapmak, Mustafa Kemal’e vurgu yapmak hastalıklı zihniyetin ifadesiyse bu ikrardır ve tam anlamıyla suçüstüdür. Geçmiş mücadelem herkesçe malumdur.

İstanbul Milletvekili Nur Serter: Bizler, sokaktan rastgele toplanmış milletvekilleri değiliz. Kılıçdaroğlu’nun iltifatına mazhar olarak da milletvekili olmadık. ‘Ben vekil yaptım, bana biat etmek zorundalar’ anlayışı, CHP genel başkanlarında görülmemiştir. Kurultay talep ettik; demokratik hakkımızdır. Medya aracılığıyla böyle bir değerlendirme yapması, CHP Genel Başkanlığı makamına yakışmamıştır. Sahada çalışmamız doğrudan genel merkez tarafından engellendi. Riyakârlık mı yapmamız gerekiyor.

İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler: Basın toplantısında açıklama yapan milletvekilleri, seçim süresi boyunca, yazılı olarak, TBMM çalışmalarına katılmakla görevlendirilmiştir. Üç başkanvekilinin ortak imzasıyla görevlendirme yazısı, 17 Temmuz 2014 tarihli. Yazıda, ‘Genel Kurul çalışmaları için görevlendirilen milletvekillerimizin Ankara’dan ayrılmamalarını, mazeretsiz olarak çalışmalara katılmalarını’ ifadesi yer almıştır.

‘Genel Başkan’dan daha eskiyim’

Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz: Milletvekillerini, partiye getirdiğinden pişman olduğunu söylüyor. Ben partide, Genel Başkan’dan daha eskiyim, 1988’de geldim. Toplumdaki yerleri, ağırlıkları nedeniyle milletvekillerimizi bu partiye davet edip, geldiklerinde de Genel Merkez’in her kararına biat içinde olmalarını beklemek doğru değildir. Kurultay için imza toplamaya başlayacağız.