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Politika

CHP'li muhaliflerden seçim savunması: Genel Merkez TBMM'de olmamızı istedi

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran 'ulusalcı kanat'ta gösterilen Birgül Ayman Güler, seçim sürecinde alan çalışmasında bulunmak için görevlendirilmediklerini söyledi

13 Ağustos 2014 21:51

CHP PM üyesi ve İzmir milletvekili Birgül Ayman Gül yazılı bir açıklama yaparak, "seçimde sahada çalışamadık, çünkü Genel Merkez tarafından TBMM'de olmamız talimatı verilmişti" yanıtını verdi.

Güler, "Basın toplantısında açıklama yapan milletvekilleri, seçim süresi boyunca, yazılı olarak, TBMM çalışmalarına katılmakla görevlendirilmiştir. Seçim sürecinde alan çalışmalarında bulunmamamız, bu görevlendirmenin gereğidir" dedi.

 

'Belgeli yanlışlık'

 

“12 Ağustos 2014 günü basın toplantısı yapmış ve Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan tarafından okunan bir açıklamayla, partimizde ilkelerimizden uzaklaşıldığı ve açık stratejik hataların ısrarlı biçimde yinelendiği saptamamızı dile getirmiştik.
 
Bu gerekçelerle, güçlü muhalefet ve iktidar yürüyüşü yolunda, CHP Genel Başkanlık makamının boşaltılması ve partinin kurultaya taşınması gerektiği görüşümüzü kamuoyuyla paylaşmıştık.

Bugün, 13 Ağustos 2014 gazetelerinde, Sn. Genel Başkan’ın ‘Seçimde bölgelerine gidip çalıştılar mı bu arkadaşlarımız? Hayır’ şeklindeki sözleri yayımlanmıştır. Belgeli bir yanlışlık içeren bu sözler Parti Sözcüsü tarafından da yinelenmiş, “sehven” sarf edilmediği anlaşılmıştır.

Basın toplantısında açıklama yapan milletvekilleri, seçim süresi boyunca, yazılı olarak, TBMM çalışmalarına katılmakla görevlendirilmiştir. Seçim sürecinde alan çalışmalarında bulunmamamız, bu görevlendirmenin gereğidir.

Üç başkanvekilinin ortak imzasıyla görevlendirme yazısı, 17 Temmuz 2014 tarihlidir. Yazıda “Genel Kurul çalışmaları için görevlendirilen milletvekillerimizin Ankara’dan ayrılmamalarını, mazeretsiz olarak çalışmalara katılmalarını…” ifadesi yer almıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururum."

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