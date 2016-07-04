CHP: Yargıçay ve Danışçay’a hayır; kanun yayınlanır yayınlanmaz iptal başvurusu yapacağız!

CHP, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) usülden iptal kararını değerlendirirken yüksek yargı kurumları başkanlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte çay topladıkları geziye de göndermeler içeren açıklamalar yaptı. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, “Gece gündüz Resmi Gazete'ye bakacağız. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla bir saat içinde Ankara'da başvuruyu yapacağız” dedi.

Özel, "Yargıtay, Yargıtay olarak mı kalacak yoksa çay toplamaya gidenlerin yükseldiği, farklı düşünenlerin bertaraf edildiği yer mi olacak? Yargıtay'ın adı "yargıçay" olarak mı değişecek? Danıştay Danıştay olarak mı kalacak yoksa kendileri ile çay toplamaya gidenlerin yükseldiği, geri kalanın bertaraf edildiği bir noktaya mı gelecek? Adını "danışçay" olarak mı değiştireceksiniz?” diye sordu.

Özel’in AYM’nin verdiği kararla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Meclis'ten geçen değişiklikler Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp, yayımladığı tarihten itibaren yürürlüğe giriyor ve Anayasa Mahkemesi'ne 60 günlük itiraz hakkı var. Ama kanunlarla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gittiğinizde iptal edilse de kararların geriye doğru işlemediği söyleniyor. Değişikliği bayramda Cumhurbaşkanı'na onaylatıp Resmi Gazete'de yayımlatacaklar ve Adalet Bakanı'nın cebinde olan liste ile yeni üyelerin hepsi atanacak. Amaç Yargıtay, Danıştay ve Yüksek Seçim Kurulu'nu bir dakikada sıfırlayıp yerine yandaş hakimleri atamak. Bu yüzden CHP olarak Resmi Gazete'de yayımlamasını beklemeden bunun hukuka darbe girişimi olduğunu görerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştuk. Bu kararın yok hükmünde kabul edilmesi gerektiğini ve bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin örnek kararlarında olduğu gibi Resmi Gazete'de yayımlanmadan yürütmesinin durdurulmasını istemiştik."

"Bunu dünya alem biliyor. Biz yürütmenin azmettirmesiyle yasamanın yaptığı bir yargı darbesi olduğu için bu başvuruda bulunmuştuk. Şimdi yapacak bir şey yok. Gece gündüz Resmi Gazete'ye bakacağız. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla bir saat içinde Ankara'da başvuruyu yapacağız. Anayasa Mahkemesi'nden beklentimiz bu başvuruya karşı derhal toplanması ve gereğini yapmasıdır. "Bayramdayım, seyrandayım, şimdi toplamam" derseniz hukuk elden gider. Bugün yapılan darbe girişiminin ikinci perdesi Anayasa Mahkemesi'ni ortadan kaldırmaktır. Yargıtay, Yargıtay olarak mı kalacak yoksa çay toplamaya gidenlerin yükseldiği, farklı düşünenlerin bertaraf edildiği yer mi olacak? Yargıtay'ın adı "yargıçay" olarak mı değişecek? Danıştay Danıştay olarak mı kalacak yoksa kendileri ile çay toplamaya gidenlerin yükseldiği, geri kalanın bertaraf edildiği bir noktaya mı gelecek? Adını "danışçay" olarak mı değiştireceksiniz? Anayasa Mahkemesi bu AKP'nin hamlesine dur demezse önce Yargıtay ve Danıştay sonra Anayasa Mahkemesi AKP'nin arka bahçesi, çay bahçesi olacak. Hukukun içinde çok farklı yapılanmalar var. Çağdaş hukukçular var ama bundan sonra varsa yoksa "çaydaş hukukçular." Çay bahçesine gidip Cumhurbaşkanı'nın etrafında pervane olanların yargıda var olduğu, geri kalanının yok hükmünde sayıldığı bir yargı kararıyla başbaşayız. Herkes aklını başına alsın. Bir bayramda uyanığız, ayaktayız, bekliyoruz. Biz bir saat içinde başvuruda bulunacağız. Anayasa Mahkemesi'ne de bu hukuksuzluğu görüşüp karara bağlama sorumluluğu vardır. Şekli falan bir yana bırakıp yayınlandığı anda bu darbe girişimini esas yönünden karara bağlamalarını hepimiz bekliyoruz."