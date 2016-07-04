"Yüksek yargıda tasfiye, AYM'nin iptal ihtimaline karşı 5 günde bitirilecek"

Yüksek yargıyı dizayn eden yasaya göre HSYK, değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra 5 gün içerisinde yeni üyeleri belirleyecek. AYM’nin kısa sürede inceleme yapıp karar vermesini önlemek için 5 gün sınırlaması getirildiği belirtiliyor. Yargıtay ve Danıştay üyelerinin tamamının görevine son vererek yargıda yeni bir tasfiye yapan yasa, Meclis'ten AKP'nin oylarıyla geçti.

Özgür Düşünce’den Metin Arslan’ın haberine göre yasayla Yargıtay'ın 516, Danıştay'ın 196 üyesinin görevine son verilecek. HSYK, kanun yürürlüğe girdiğinde 5 gün içerisinde Yargıtay'a 310, Danıştay'a ise 116 üye (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın atayacağı 24 üye hariç) seçecek.

Daha önce süre yoktu

AKP'nin yargıyı tasfiye eden yasaya adeta yangından mal kaçırırcasına Yargıtay ve Danıştay'a üye seçiminin HSYK Genel Kurulu'nca 5 günde tamamlanması şartı koyması dikkat çekti. AKP, 2014'te HSYK'da görev yapan hakim ve müfettişlerin görevine kanunla son vermişti. O kanunda HSYK'ya atanacak genel sekreter ve yardımcıları, teftiş kurulu başkan ve yardımcıları, müfettişler ve tetkik hakimi atamasında herhangi bir süre sınırlaması konmamıştı.

HSYK'da mevcut hakimlerin görevine son verildikten birkaç ay sonra Anayasa Mahkemesi (AYM) söz konusu maddeyi iptal etmişti. Ancak iptal kararına rağmen atananlar görevinden ayrılmamış, "AYM kararları geriye yürümez" denilerek karar uygulanmamıştı. AKP Yargıtay ve Danıştay üyelerinin görevine son veren yasada ise farklı bir yol izledi. AYM'nin muhtemel bir yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı vererek atamaları engellemek için HSYK'nın yeni üyeleri 5 gün içerisinde belirlemesi şartı konuldu. Yasanın Meclis görüşmeleri sırasında HSYK'daki Yargıda Birlik Derneği üyeleri arasında pazarlıkların yapıldığı kaydediliyor. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Yargıtay ve Danıştay'a seçileceklerin listesinin hazır olduğu ve listenin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın cebinde olduğunu ileri sürmüştü.

“Geriye yürümez” deyip uygulamayacaklar

5 günlük süre şartı gerekçe gösterilerek HSYK'nın yasa Resmi Gazete'de yayımlandığı gün toplanarak atamaları yapacağı iddia ediliyor. AYM, CHP'nin Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yapacağı başvuru üzerine kısa bir sürede yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı verene kadar HSYK atamaları gerçekleştirmiş olacak. HSYK'nın AYM'nin atamalar yapıldıktan sonra iptal kararı vermesi durumunda “iptal kararı geriye yürümez” diyerek kararı uygulamayacağı yargı çevrelerinde konuşuluyor.