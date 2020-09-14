CHP, 'taviz' dedi, Enerji Bakanlığı'ndan açıklama geldi: Oruç Reis, bakım işlemlerinin ardından faaliyetlerine devam edecek

T24 Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan ve dün (13 Eylül) Antalya Limanı'na geri dönen Oruç Reis gemisinin rutin bakım ve ikmal işlemlerinin ardından faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, pazar günü Antalya Limanı'na döndü. 25 Eylül'e kadar bölgede çalışması beklenen Oruç Reis'in limana dönmesini Atina 'memnuniyetle' karşılarken, CHP demirlemeyi 'taviz' olarak değerlendirdi.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis'in bakım çalışmaları sonrası faaliyetlerine devam edeceğini belirtirken, "Türkiye, Akdeniz’de uluslararası hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Yavuz Sondaj Gemisi de Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam etmektedir" denildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 10 Ağustos’ta Akdeniz’de Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlamıştı. Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3.525 km sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir.

Oruç Reis, çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir.

Aylık periyotlarla ve bakım için geminin limana dönmesi, her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyetidir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve faaliyetlerine devam edecektir.

Öte yandan; Türkiye, Akdeniz’de uluslararası hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Yavuz Sondaj Gemisi de Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam etmektedir."

TIKLAYIN - Olağanüstü toplanan CHP MYK’dan Doğu Akdeniz çağrısı: Hükümeti, haklı davalarımızda taviz vermemeye çağırıyoruz

TIKLAYIN - Oruç Reis limana döndü; Yunanistan 'memnuniyet duyduğunu' açıkladı

TIKLAYIN - Miçotakis'ten Doğu Akdeniz açıklaması: Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşmeye hazırım