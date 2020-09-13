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Oruç Reis limana döndü; Yunanistan 'memnuniyet duyduğunu' açıkladı

13 Eylül 2020 11:26

Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Türkiye ile Yunanistan arasında NATO nezdinde başlayan müzakereler çerçevesinde Antalya Limanı'na geri döndü. Yunanistan, Oruç Reis gemisinin geri dönmesinden 'memnuniyet' duyduğunu açıkladı.

Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, pazar günü Antalya Limanı'na döndü. 25 Eylül'e kadar bölgede çalışması beklenen Oruç Reis'in limana dönmesi üzerine Atina'dan açıklama geldi.  

 

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