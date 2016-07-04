CHP'li Eren Erdem uçaktan indirildi; Adalet Bakanı "Yanlışlık olmuş" dedi!

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Atatürk Havalimanında alıkonduğunu, yurtdışı yasağı olmamasına rağmen savcılık kararıyla uçaktan indirildiğini söyledi.

Erdem'in havalimanında alıkonulması ve uçaktan indirilmesi üzerine CHP'li yöneticiler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştü.

CHP TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Grup Başkanvekilleri Levent Gök ve Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşerek durumu anlattılar.

Bakan Bozdağ, CHP'li yöneticilere "Milletvekiline böyle bir usül uygulanamaz, bir yanlışlık yapılmış, bir usül hatası yapılmış konuyla ilgileniyorum. Gerekli talimatları veriyorum" dedi.

CHP'li yetkililer, yapılacak yazışmaların ardından uçuş yasağının 10- 15 dakika içinde kalkacağını ifade etti.

Yurt dışında yaşayan ailesini ziyaret etmek için bindiği uçaktan indirildiğini söyleyen Erdem’in Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:

An itibariyle, "ölüm tehtidleri nedeniyle" yurtdışında yaşayan ailemi bayramda ziyaret etmek için uçağa bindim, savcı kararıyla indirildim! — Eren Erdem (@erenerdemnet) 4 Temmuz 2016

Şu an Atatürk Havaalanında alıkonmuş durumdayım! Savcılık talimat vermiş, yasağım olmadığı halde, uçuşum engellendi.. Havaalanındayım.. — Eren Erdem (@erenerdemnet) 4 Temmuz 2016