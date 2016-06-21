CHP'li Eren Erdem'in arabası boş yolda sıkıştırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in içinde bulunduğu araç takla atmaktan son anda kurtuld​u. Erdem, şahsın boş yolda bu hareketi yaptığını belirterek, konu ile ilgili Emniyet'e başvurduğunu ifade etti.



Eren Erdem Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "Bugün garip bir olay yaşadık. İstanbul Anadolu yakasında, seyir halindeyken, boş yolda bir araç bizi en sağ şeride kadar sıkıştırıp akabinde üstümüze kırdı. Aracımızı kullanan arkadaş bir manevra yaparken, bariyer dibine çarptık. Üstümüze kıran araç kaçtı.



Boş yolda yanımıza kadar gelip, baktıktan sonra üzerimize kırmasından şüphelendiğimiz için emniyete gittik, plakayı verdik. Eğer şoför arkadaş iyi manevra yapmasa daha vahim olabilirdi sonuç. Kasıt olup olmadığından emin değiliz, emniyete intikal etti mesele.



Eğer kasıt yoksa, çok yüksek promilli olması gerekir. Boş ve 3 şeritli yolda, sağdaki aracı sıkıştırıp üstüne direksiyon kırmak garip neyse, atlattık şükür.. Ufak bir kazayla atlattık. Emniyetteki süreci takip edeceğiz. Kasıt yoksa şikayetçi olmayacağız.."