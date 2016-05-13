Eren Erdem: IŞİD'lilerin lav silahlarıyla, keleşlerle Kilis'ten geçmesi görmezden gelindi

IŞİD’in Suriye’deki gümrük sorumlusu olarak tanınan “Ebubekir” kod adlı İlhami Balı’nın emniyetteki telefon görüşmelerinin kaydını “belgeleriyle” açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, IŞİD’lilerin “lav silahlarıyla, keleşlerle Kilis’ten geçtiklerini, ama bunların görmezden gelindiğini” söyledi.

Erdem, Meclis’te IŞİD üyelerinin telefon görüşmelerinin emniyetteki kayıtlarını üzerinde “gizli” ibaresi bulunan belgelerle açıklarken, diyaloglarda IŞİD militanlarının Türkiye’de, Gaziantep ve Urfa’da nasıl örgütlendiklerini ortaya seren konuşmalarda, hangi hastanelerde tedavi gördüklerinin de yazılı olduğu dile getirdi. CHP’li vekil, “Hükümet, lav silahlarıyla, keleşlerle Kilis’ten sınırı geçenlerin telefonlarını dinlemiş ama görmezden gelmiş” dedi. Telefon görüşmelerine ilişkin tapelerin bin sayfayı içerdiğini vurgulayan Erdem, emniyet tarafından dinlenen konuşmalarda, terör örgütü üyelerinin “hangi otelde kaldıkları, nerede araba bekledikleri, hangi caminin önünde toplanacakları, arabaların saat kaçta kalkacağı” gibi tüm detayların bulunduğunu vurguladı. Erdem, “Ancak bu şahıslara tek bir operasyon yapılmamış. Hangi otelde kaldığını bildiğiniz bir teröristi neden tutuklamadınız?” diye konuştu.

Utanmıyor musunuz?

Kilis’te bugünlerde vahim tablolar yaşandığına dikkat çeken Erdem, “Kilis’te bugünlerde hükümetin görmezden geldiği şeyler oluyor ama hükümetin daha önce de görmezden geldiği şeyler olmuş” dedi. Erdem, şunları kaydetti: “Utanmıyor musunuz bu ülkenin çocuklarını katledenlere göz yummaya? Belgelerde hepsinin nereden aradığı, adresleri belli. Bu belgeler, hükümetin istifa etmesini gerektiren durumdur. Bu belgeler, Türkiye’nin nasıl gecekondu devletine dönüştürüldüğünü, hükümetin elinin ne kadar kirli olduğunu gösteriyor. Bu belgelerden anlaşılıyor ki hükümet, terör örgütleri arasında ayrımcılık yapıyor. Bütün terör örgütlerine aynı mesafede olunmalı.”